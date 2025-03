Cada gota cuenta cuando hacemos un uso eficiente, resiliente y sostenible del agua

El PNUD reportó que varios países de Latinoamérica se encuentran en “estrés hídrico” y lo atribuye al crecimiento poblacional, a la expansión del agro y a las actividades industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso eficiente y responsable del agua es una necesidad compartida por organizaciones, gobiernos y la población en general. No obstante, los métodos para lograrlo siguen siendo limitados y no avanzan con la rapidez deseada y requerida: cada año, el desperdicio de agua en las operaciones industriales aumenta en un 1 por ciento. La inversión en digitalización para las industrias, junto con el desarrollo de objetivos orientados a alcanzar estándares sostenibles, es esencial para que el sector productivo contribuya a la conservación y utilización idónea del recurso hídrico a nivel mundial.

El 30% del agua utilizada en la industria no se emplea de manera eficiente, ya que aún hay operaciones que no han avanzado –incluso iniciado– su proceso de transformación digital; impactando así de manera directa al medioambiente y las personas. Y esto es preocupante, ya que cerca de 3.6 mil millones de personas no tienen acceso al agua, agravando así la desigualdad y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de comunidades enteras.

Las redes de agua también desempeñan un papel importante en la crisis climática: aportan 135 millones de toneladas de emisiones de CO2. Hoy, más que nunca, es claro que la transformación digital de las empresas, sean públicas o privadas y de cualquier tamaño, es el camino hacia la carbono neutralidad y para garantizar un acceso equitativo, continuo y sostenible.

Ese cambio tiene que estar apoyado en la implementación de tecnología que se convierta en la aliada del presente y el futuro del uso de los recursos naturales. En Siemens, con nuestras soluciones de digitalización ayudamos a reducir el consumo del agua a través de la gestión de la infraestructura en tiempo real, donde un centro de control puede detectar inmediatamente las incidencias y reducir los tiempos de respuesta, lo que mejora la gestión de caudales de forma segura y transparente. Y un factor clave en toda operación es el de la seguridad en la transmisión de los datos relevados; para ello se emplean software y hardware específicos que cumplen la normativa de ciberseguridad industrial para infraestructuras críticas de la NIS2.

“Cuando el pozo está seco, conocemos el valor del agua”, vaticinó Benjamín Franklin en 1746 y parece que su frase resuena con fuerza en la región desde el año pasado. El PNUD reportó que varios países de Latinoamérica se encuentran en “estrés hídrico” y lo atribuye al crecimiento poblacional, a la expansión del agro y a las actividades industriales. En 2024, Uruguay tuvo emergencia hídrica, al igual que Chile y Perú; Bogotá inició y continúa su racionamiento de agua y Ecuador tuvo cortes eléctricos programados. Pero como la falta de lluvias ha sido crítica, también lo han sido las precipitaciones extremas, como, por ejemplo, en el verano de este año en nuestro país, donde los temporales trajeron consigo resultados trágicos para las ciudades y sus poblaciones, a la vez de afectación en la red eléctrica y, por consiguiente, desabastecimiento del servicio.

Con un cambio climático evidente y con la perspectiva de disminución del recurso hídrico en la mitad de la población mundial para el 2050; es crucial el desarrollo de proyectos que favorezcan la electrificación, automatización y digitalización de industrias, además del fortalecimiento de la infraestructura crítica. De esta manera, se puede escalar la actividad económica de los países a la vez de brindar seguridad energética e hídrica a las personas.

En el mundo ya hay casos de éxito a partir de la implementación de la plataforma Meter Data Management (MDM), para hacer una medición profunda, simplificar la gestión y análisis de datos de los medidores inteligentes del agua, también de electricidad y gas, para detectar el uso del recurso durante un período de días o semanas, calcular el consumo promedio por hora, tanto en industrias grandes, pymes, hogares y locales comerciales. Con esa información, se pueden tomar decisiones estratégicas para eficientizar y optimizar el uso del recurso y bajar costos operacionales, a vez de dar mayor transparencia al usuario acerca de sus consumos y pagos correspondientes.

Tenemos claro que el rol que desempeñamos en la sociedad está íntimamente ligado al compromiso de liderar la descarbonización de las industrias para que en el futuro, se facilite el acceso equitativo a los recursos naturales y se concentren los esfuerzos en impulsar la transformación tecnológica con propósito y así impactar positivamente en la vida de las personas, sus economías y sus comunidades.

El autor es CEO Siemens Sudamérica