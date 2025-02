Casting de oposiciones

Analistas señalan una opinión pública argentina fragmentada entre UxP, LLA y un amplio sector sin representación Foto: Comunicación Senado

Argentina es un país que siempre deja un mensaje al mundo. Arbitrariamente menciono algunos: reforma universitaria. Estado de bienestar. Brutales dictaduras. Destierros. Cárceles. Reencuentros. Juicio a las Juntas. Mundiales. Milei y un gobierno raro de definir por sus rasgos únicos, en la categoría ultraderecha del mundo.

Al igual que con la pandemia, cuando llegó la democracia en 1983, esta cronista creyó que, ante el primer caso la humanidad sería más amable y solidaria; error, sangrientas guerras. En el caso de 1983 luego de la brutal dictadura era de esperar que la política se vuelva más honesta y sana. Error. Con las excepciones del caso, en estos últimos 42 años los sucesivos retrocesos viraron en decadencia crónica hasta este hoy, donde sectores importantes de la política apoyaron a alguien destinándolo a realizar el trabajo sucio. Debía ordenar el despilfarro y la corrupción que todos contribuyeron a engrosar. Resulta inadmisible la cobardía de quienes tenían otras formas republicanas para ser protagonistas de esa transformación.

Así –entre otras cosas- llegó un Presidente abrazado a una motosierra, antítesis de la palabra. De ella se puede esperar ruido, cortes arbitrarios, dolor, destrucción. Este adminículo jamás construye. El caso $LIBRA, quizás alguna vez la Justicia la esclarezca, no ha mellado la figura presidencial, sólo habría caído por este tema 2 puntos, aunque el 14% de quienes lo votaron en el ballotage tengan la convicción de la participación sin ingenuidad del Presidente en la misma. No obstante prefieren seguir apoyándolo porque creen que la otra oferta política es peor.

Según el analista y encuestólogo Raul Timerman la opinión pública está dividida en tres partes con porcentajes comprendidos en 26/27/28% entre UxP (Kicillof/Cristina de Kirchner/Massa), LLA identificado por Javier y Karina Milei; y otro tercio vacío de opciones políticas. Entiende esta cronista que quienes dejasen de adherir al presidente Milei, protagonizarían posiblemente aquel “que se vayan todos”. El Presidente es el alumno que supera al maestro. Aprehendió aquel “vamos por todo” y lo transformó y multiplicó cada día en “hago todo lo que quiero”. El Parlamento anestesiado se lo permite. La autocracia está esperando.

Este 1 de marzo, ante la presencia del Presidente dando inicio a las sesiones ordinarias, el Congreso prohibirá el ingreso de los encargados de sostener la libertad, el periodismo. La libertad está presa o cuanto menos maltrecha, malherida, sin voluntarios para sostenerla, apalancarla, curarla.

El presidente Milei ha designado en comisión por un año a dos ministros para integrar la CSJN. Argumenta que la Constitución Nacional dice que “en caso de emergencia” puede el Ejecutivo realizarlo de esta manera. El Senado vuelve a su actividad ordinaria este próximo lunes. Asumirán dos miembros de la CSJN condicionados por la motosierra y la renovación anual de su cargo. Este hecho expone la inexistencia, perdón, la mala existencia, del sistema político argentino actual. La especulación denota la conveniencia personal de cada diputado, senador y/o gobernador. Estamos ante la nada misma, perdón, ante la nada misma de coherencia política, de valores. Pareciera que lo que los inspira es un todo vale para pertenecer sin importar a qué, con tal que el Poder quede cerca, y los incluya.

En realidad lo que el gobierno aprovecha no es sólo la emergencia aludida para nombrar dos ministros de la CSJN en comisión; sino que echa mano de la emergencia moral y desaparición ética que las oposiciones exhiben sin pudor.

Política en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro en algunos aspectos se mimetiza con el presidente Milei y echa mano a la motosierra en cambio de calzarse el traje de la palabra. Priorizó el derecho de los niños de concurrir a las aulas y educarse, en detrimento de otro derecho: reclamar por un salario apropiado al trabajo realizado. En la última paritaria las gremiales docentes solicitaban un incremento del 30% trimestral, se le otorgó un 5%. Se decretó un paro coincidente con el nacional el 24 de febrero.

En Santa Fe el gobierno implementó el premio al presentismo, que representan en el bolsillo de los docentes $ 100 mil mensuales, suma no despreciable. Esta realidad hizo que una enorme mayoría de docentes concurriese a trabajar. Es cierto que la docencia santafesina cuenta con tres reemplazantes por cada cargo, esto no existe en ningún trabajo. Para corregir un desvío se quita un derecho. Podemos decir que en Santa Fe el derecho de huelga hoy para los docentes, en los hechos, no existe.

Tal vez para recomponer con el sector el gobernador Pullaro como convencional constituyente planteará que la nueva Constitución reformada contenga una cláusula que impida que la Caja de Jubilaciones de los trabajadores estatales pueda ser transferida, respondiendo así a un reclamo del sector.