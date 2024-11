Baja de tasas de la Reserva Federal: ¿por qué es el mejor momento para invertir en propiedades en EEUU?

La velocidad en las adquisiciones pone a los inversores en una posición de ventaja sobre aquellos que dependen de hipotecas, ya que la aprobación de un préstamo requiere de tiempo y múltiples intermediarios, más aún cuando empiece a aumentar la demanda de hipotecas (REUTERS/Carlos Osorio/File Photo)

El pasado 18 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés en medio punto porcentual, marcando la primera baja en más de cuatro años. Esta medida se produjo como consecuencia de un notable progreso en la lucha contra la inflación que estaba enfrentando Estados Unidos a raíz del escenario económico post pandemia.

El mercado inmobiliario es uno de los sectores de la economía más sensibles a las tasas de interés: cuando la Fed reduce las tasas, el costo de los préstamos disminuye, lo que provoca una caída en las tasas hipotecarias. Esto facilita que tanto compradores de viviendas como inversores accedan a financiamiento, impulsando la demanda de propiedades. Para Estados Unidos, donde el 80% de las viviendas se adquieren a través de una hipoteca, esta medida representa una ventaja significativa. Para quienes buscan adquirir una propiedad, la reducción de las tasas hace más accesible la compra. Para los inversores, las mejores condiciones de préstamo les permiten ingresar al mercado o expandir sus portafolios. A medida que más compradores entran al mercado, la competencia se intensifica, lo que impulsa el aumento de los precios de las propiedades.

Sin embargo, aunque la reducción de tasas establecida a mediados de septiembre fue inusualmente grande —dado que los responsables de la política monetaria suelen ajustar las tasas en incrementos de 0,25%— sigue siendo modesta en comparación con lo necesario para alcanzar los niveles de estabilidad a largo plazo. De hecho, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya anunció que se pronostican dos recortes adicionales de un cuarto punto porcentual este año, y según proyecciones de instituciones financieras como Vanguard y Deloitte, se espera que la política de la Reserva Federal continúe ajustándose en los próximos años con sucesivas reducciones en las tasas de interés. Vanguard prevé que el tipo de la Fed descienda hasta situarse en torno al 3.25% - 3.5% para finales de 2025, desde el rango actual del 4,57 a 5%. Por su parte, Deloitte anticipa que los recortes continúen hasta alcanzar un rango natural del 2,5%-3% para 2027.

Entonces, ¿qué significa esto para los argentinos que quieren invertir en Estados Unidos? Se anticipa un aumento en la demanda de propiedades, pero dado que la construcción de nuevas viviendas requiere tiempo, la oferta no podrá seguir el ritmo acelerado de la demanda. Esta diferencia hará que los precios suban, creando un entorno competitivo para los inversores. No obstante, esto es un proceso a largo plazo, y la medida tomada por la Fed no implica que los precios de las propiedades vayan a subir de forma inmediata. Las hipotecas siguen siendo demasiado altas en gran parte del país y es necesario que bajen aún más. Además, el índice compra-alquiler se encuentra en niveles récord, lo que refleja que muchas familias todavía prefieren alquilar antes que comprar. Al mismo tiempo, la creación de nuevos hogares continúa creciendo a un ritmo acelerado.

Todos estos indicadores señalan que invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos no sólo sigue siendo una opción rentable, sino que estamos en uno de los mejores momentos para hacerlo. Históricamente, se ha probado que las propiedades de inversión sirven como refugio de valor porque su apreciación sube con el correr de los años. A esto se le suma el escenario actual: las tasas de interés continuarán bajando, y quienes inviertan ahora podrán aprovechar condiciones favorables tanto en el acceso al financiamiento como en el aumento potencial del valor de las propiedades a medida que la demanda se recupere y los precios suban. Esto representa una oportunidad para obtener retornos a largo plazo, incluyendo la apreciación del valor de los activos y el ingreso por alquileres.

Paralelamente, en los últimos años el crowdfunding se ha consolidado como una tendencia en el mercado inmobiliario estadounidense que ha ganado protagonismo entre los inversores latinoamericanos, porque permite acceder a una fracción de una propiedad con una inversión inicial relativamente baja. Además, la baja de tasas da un beneficio adicional a este método: la velocidad en las adquisiciones pone a los inversores en una posición de ventaja sobre aquellos que dependen de hipotecas, ya que la aprobación de un préstamo requiere de tiempo y múltiples intermediarios, más aún cuando empiece a aumentar la demanda de hipotecas. Entre los beneficios del crowdfunding también se destacan las compras en efectivo, que permiten realizar transacciones eficientes y evitar las complejidades de la financiación tradicional, además de ofrecer un mayor poder de negociación, que a menudo se traduce en descuentos en los precios de inmuebles.

La autora es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés y máster en Economía de Eseade