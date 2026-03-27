Ecuador ratificó acuerdo con la Unión Europea para intercambiar datos con Europol contra el crimen organizado

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 26 de febrero de 2026. REUTERS/Yves Herman

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que permitirá el intercambio de datos con fines de seguridad, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el rol creciente del país como punto estratégico en las rutas del narcotráfico hacia Europa.

La decisión fue adoptada mediante decreto presidencial, tras un proceso institucional que incluyó el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador, que el 29 de enero determinó que el acuerdo no requería aprobación legislativa previa. Esta interpretación habilitó al Ejecutivo a proceder con la ratificación directa del instrumento internacional, firmado originalmente en septiembre de 2025.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre Ecuador y Europol, la agencia encargada de coordinar la inteligencia criminal entre los Estados miembros del bloque europeo. El objetivo central es fortalecer el intercambio de información, incluidos datos personales, para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla en la inauguración de un centro de desarrollo infantil en un barrio de bajos ingresos plagado de violencia y crimen organizado en las afueras de Guayaquil, en Durán, Ecuador, 14 de octubre, 2025. REUTERS/Santiago Arcos

Según la información oficial difundida por la Comisión Europea tras la firma del acuerdo, este mecanismo permitirá mejorar la capacidad operativa de ambas partes mediante el acceso a información relevante en tiempo real, bajo estándares que contemplan salvaguardas en materia de protección de datos y derechos fundamentales.

La implementación del acuerdo estará a cargo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, que deberán coordinar con Europol los protocolos técnicos y legales necesarios para el intercambio de información. Este proceso implica la adecuación de sistemas, procedimientos y mecanismos de seguridad para garantizar la confidencialidad y el uso adecuado de los datos compartidos.

Desde la perspectiva europea, el acuerdo con Ecuador se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad. Bruselas ha identificado el intercambio de información con países socios como un componente clave para enfrentar redes criminales que operan a escala global, especialmente en el tráfico de drogas.

La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova. (Cancillería Ecuador)

Ecuador ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente en este escenario. Su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria y la penetración de organizaciones criminales han convertido al país en un punto crítico dentro de las rutas del narcotráfico, particularmente para el envío de cocaína hacia Europa y Norteamérica.

Según estimaciones de la Unión Europea, el 70% de la droga que llega a los puertos europeos parten de Ecuador.

Este contexto ha llevado a las autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos de cooperación internacional. La ratificación del acuerdo con la Unión Europea se suma a otras iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad interna y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales.

El componente de intercambio de datos personales ha generado atención en términos de garantías jurídicas. Sin embargo, tanto las autoridades europeas como ecuatorianas han enfatizado que el acuerdo incorpora estándares elevados de protección de derechos fundamentales, en línea con las normativas internacionales sobre privacidad y tratamiento de información sensible.

Policías de Ecuador inspeccionan un área durante un allanamiento este jueves, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres

En el plano político, la decisión de avanzar con la ratificación mediante decreto también refleja la prioridad que el gobierno de Noboa ha otorgado a la agenda de seguridad. La administración ha buscado posicionar la cooperación internacional como un eje central de su estrategia frente a la violencia y el crimen organizado.

Para la Unión Europea, el acuerdo ubica a Ecuador como un socio estratégico en América Latina, tanto por su ubicación como por la magnitud de los desafíos que enfrenta.

El intercambio de información con Europol permitirá, en teoría, una mayor capacidad de identificación de redes criminales, trazabilidad de operaciones ilícitas y coordinación de acciones entre distintas jurisdicciones. No obstante, su efectividad dependerá de la implementación práctica, la calidad de los datos compartidos y la capacidad institucional de las entidades involucradas.