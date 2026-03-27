IA y riesgo penal empresario: el error que muchas empresas descubren cuando ya es tarde

La diferencia hoy no está en quién usa inteligencia artificial. Está en quién entiende el riesgo que genera (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es algo nuevo, aunque muchos recién ahora lo estén advirtiendo. Desde hace al menos tres años, la combinación entre inteligencia artificial, circulación de información y exposición pública viene cambiando la forma en que aparecen los problemas en las empresas. Lo que cambia hoy no es solo la velocidad, es el tipo de riesgo.

En el último tiempo, en reuniones con empresarios, directores y ejecutivos, hay algo que se repite cada vez con más frecuencia. La inteligencia artificial ya está completamente integrada en la operación. Se usa para decidir, para analizar, para producir, para documentar y para comunicar. Nadie discute eso.

Y hay un punto que resulta evidente desde el inicio. Estar a favor de la inteligencia artificial no es una postura. Es una necesidad. La IA no es el problema. El problema es cómo se la usa.

Porque lo que se observa en la práctica es que muchas empresas la están incorporando sin una estructura real de control, sin criterios claros y sin dimensionar qué puede pasar con la información que generan. Qué se produce, cómo queda registrado, quién lo controla y cómo puede ser interpretado si sale del ámbito interno.

Ahí es donde empiezan los riesgos que no se ven.

Aparecen situaciones donde decisiones completamente normales, operativas, incluso eficientes, terminan teniendo una lectura distinta cuando se analizan en otro contexto. Documentos generados automáticamente, comunicaciones internas, procesos asistidos por inteligencia artificial. Todo eso deja huella.

Y cuando esa huella aparece en el momento equivocado, el problema deja de ser técnico. Pasa a ser legal. Y en muchos casos, escala rápidamente hacia algo más complejo: un problema reputacional o una crisis.

Hay un patrón muy claro en las consultas. Las empresas no llegan antes. Llegan cuando el problema ya salió. Cuando la información empezó a circular. Cuando alguien la interpretó. Cuando dejó de ser interna.

Pero en ese punto, muchas veces, el escenario ya está condicionado. Porque hoy los conflictos no se desarrollan solo en tribunales. Se desarrollan en paralelo, en la exposición, en la narrativa y en la reacción de terceros.

Otro punto que aparece constantemente es la sorpresa frente a la exposición personal. En materia penal, las decisiones no son abstractas. Tienen responsables.

Directores, ejecutivos, responsables de áreas. Muchas veces no por mala fe, sino por falta de control o de previsión. Y cuando eso se combina con información que circula, el impacto es directo.

Empiezan a aparecer intentos de limitar o restringir el uso de inteligencia artificial. Ese no es el eje. La tecnología no se va a frenar.

La diferencia hoy no está en quién usa inteligencia artificial. Está en quién entiende el riesgo que genera y cómo lo gestiona dentro de una estrategia.

También aparece un error que se repite. Analizar todo de forma separada. Lo legal por un lado. La comunicación por otro. La tecnología por otro.

En la práctica, eso no funciona. Porque el problema es uno solo. Y cuando no hay una mirada integrada, lo que falta no es capacidad. Es estrategia.

Cuando uno baja esto a tierra, la pregunta es concreta. Qué decisiones se están tomando hoy que pueden ser cuestionadas mañana. Qué información existe. Quién la controla. Cómo podría ser leída si se hace pública.

En la mayoría de los casos, esas respuestas no están claras. Y eso ya es un riesgo, aunque todavía no haya pasado nada.

Por eso hay algo que empieza a cambiar. No esperar a que exista un problema. Sino revisar antes.

Entender cómo se están tomando decisiones, cómo se gestiona la información, cómo se integran lo legal, lo reputacional y la tecnología.

No como áreas separadas. Como un mismo sistema.

En la práctica, cada vez más empresas empiezan a trabajar sobre esto antes de tener un conflicto, muchas veces en etapas donde todavía no hay conflicto visible, sino desde una revisión estratégica para entender dónde están paradas y qué nivel de exposición real tienen.

Porque cuando eso no se hace, el problema no es si va a pasar. Es cuándo.

Hay una pregunta que incomoda, pero que define todo. Si mañana tu empresa aparece vinculada a un conflicto, penal o reputacional, tenés claro qué información puede aparecer, cómo puede ser interpretada y quién va a tomar el control desde el primer momento.

O estás confiando en que eso se va a ordenar cuando el problema ya esté expuesto.

Cuando se llega a ese punto sin haber trabajado antes, el margen de maniobra es mucho menor de lo que se cree.

Hay además un aspecto que muchas veces se subestima. El plano penal y el plano reputacional no son lo mismo, pero hoy funcionan al mismo tiempo. Un expediente judicial puede tener sus tiempos, sus reglas y sus garantías. Pero la percepción pública no espera. Se forma antes, circula y muchas veces se consolida.

Cuando esa percepción instala una idea de culpabilidad, una eventual sentencia absolutoria puede no alcanzar para revertir el daño.

Por eso, el abordaje no puede ser aislado. No alcanza con una defensa técnica correcta en el expediente si no está acompañada por una estrategia que contemple cómo se gestiona la exposición, la narrativa y el impacto externo.

Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Su potencial es enorme, pero su uso sin control puede generar información que luego funcione como un elemento en contra. No necesariamente como prueba directa, pero sí como indicio, como reconstrucción de decisiones o como material que, fuera de contexto, adquiere otro significado.

En ese escenario, el problema no es la tecnología. Es la falta de control sobre cómo se utiliza y cómo se documenta.

El derecho penal empresario cambió. Se integró con la gestión de crisis, con la reputación y con la tecnología.

Hoy, abordar un problema sin esa mirada completa implica dejar zonas críticas sin control.

Los casos que mejor se gestionan no son los que tienen mejor defensa técnica. Son los que llegan con estrategia. Los que entendieron antes el escenario. Los que ordenaron la información. Los que no esperaron a que el problema sea visible.

Porque cuando se vuelve visible, ya no es solo un tema jurídico. Y en un contexto donde la inteligencia artificial acelera todo, esa diferencia es decisiva.

(*) El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y posee un posgrado en Derecho Procesal Penal Profundizado