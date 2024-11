Halloween y los muertos

Halloween se celebra el 31 de octubre

El miedo y la cultura del terror parecen revivir en esta fiesta de Halloween que significa “All hallow’s eve”: “víspera de todos los santos” que se celebra el 1 de noviembre. La celebración del Halloween se inició con los celtas, antiguos pobladores de Europa. Entre ellos habitaban los druidas, sacerdotes paganos adoradores de los árboles, especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo, pero el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a darle de comer. De lo contrario, el fantasma molestaría a quien le negase provisiones.

El año céltico concluía en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años juntamente con la adoración a su dios el “señor de la muerte”, a quien en este mismo día invocaban para consultarle sobre el futuro, salud, prosperidad, muerte, entre otros.

Ahora vía la sociedad de consumo se fomenta esta práctica en los chicos, que es ajena a nuestra cultura. Lo importante es entender por qué se celebra un día al año la fiesta de Todos los Santos y al día siguiente la de los fieles difuntos, y usando el tema que se instala en los medios, reflexionar sobre una realidad que es dura de explicar: “Algún día, lejano o cercano, todos vamos a morir”, de esta certeza nadie puede escapar.

La Capilla de los Huesos de Évora, Portugal (Adobe Stock)

Hace 34 años, misionando en la provincia de La Rioja, pusimos un día para celebrar la misa de difuntos en el cementerio local de un pequeño poblado. Desde el templo parroquial salimos en procesión hacia el cementerio, que estaba a unas diez cuadras. En el pueblo había un hombre muy gracioso y un tanto borrachín, se me acercó y con expresión seria me pidió llevar la cruz de la procesión, a lo que accedí algo sorprendido.

Iba delante de todos abriéndonos paso con aire meditabundo. Cuando regresamos me dijo: “Padre de este camino no se salva nadie, lo recorren los pobres y los ricos y todos van a parar al mismo lugar”. A lo que le contesté: tiene razón, el camino del cementerio es el mismo, el que se recorre después de la muerte es distinto, Jesús nos enseña a mirar más allá, por eso fuimos a rezar y no a hacer un acto de despedida, fuimos con la esperanza puesta en que a partir de la resurrección de Cristo de entre los muertos, el sepulcro no es nuestro destino final. Ese es el destino que nos señalan los santos y los fieles difuntos, la muerte fue solo el momento de la partida.

Como todos los años, el 2 de noviembre, la Iglesia nos invita a rezar y recordar a nuestros seres queridos difuntos. Es un día significativo, donde de manera especial hacemos memoria de ellos y de la huella que han dejado en nuestra vida. Ellos nos recuerdan que caminamos hacia el encuentro con el Señor y nos impulsan a transitar nuestra vida con esperanza. Para conmemorar este día, les acercamos algunas propuestas para llevar adelante y acompañar de manera cercana a todos los que desean vivir este día unidos en oración y en comunidad.

Acciones en los cementerios

Cementerio de Recoleta - Celebración de la Misa 11.30 hs.

Cementerio de Chacarita - Misioneros estarán en la puerta del cementerio recibiendo intenciones y entregando material de evangelización. - Rezo del Santo Rosario: 9.00 hs, 11.00 hs. y 14.00 hs. en la Capilla Central. - Celebración de la Santa Misa en la Capilla Central: 9.30 hs. y 14.30 hs. En la entrada general 11.30 hs. - Santa Misa de las 11.30 hs. será presidida por el Arzobispo Mons. Jorge Ignacio García Cuerva en el Peristilo (entrada general).

Cementerio de Flores - Misioneros itinerantes por la zona de nichos y tumbas de 9.00 hs. a 16.00 hs. - Responso y rezo del Santo Rosario cada hora en la Cruz Mayor. - Celebración de la Santa Misa en la Cruz Mayor. Horarios: 11.00 hs., 12.00 hs., 13.00 hs., 14.00 hs., 15.00 hs. y 16.00 hs. - Santa Misa de las 14.00 hs. será presidida por el Arzobispo Mons. Jorge Ignacio García Cuerva en la Cruz Mayor. Los esperamos para hacer memoria agradecida de los que nos presidieron en el camino de la vida.