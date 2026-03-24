El verdadero enemigo de Europa no es Estados Unidos, es China

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

Los europeos se avergüenzan de conducir un Tesla porque Elon Musk ayuda a Trump, y sin embargo no tienen ningún problema en conducir un BYD cuando China es el enemigo más formidable que enfrenta Europa hoy. Esto dice todo sobre lo roto que está el pensamiento estratégico europeo.

El veinte por ciento de los europeos considera a Estados Unidos una “amenaza importante,” un porcentaje mayor que quienes dicen lo mismo sobre China. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi fue elogiado por “decir todas las palabras correctas” mientras que JD Vance fue tratado como un intruso hostil. Las élites europeas están cayendo en el truco más viejo del manual geopolítico: sonreírle al país que está destruyendo tu economía mientras le escupes al que construyó tu arquitectura de seguridad.

¡Pero miremos los números! La UE tiene un déficit comercial de bienes con China de más de €300.000 millones al año, una cifra que se ha cuadruplicado en volumen en la última década. Los fabricantes chinos están devorando la industria europea viva, sector por sector: vehículos eléctricos, baterías, equipamiento industrial, ingeniería eléctrica, productos químicos. Mientras tanto, la UE tiene un superávit comercial de bienes con Estados Unidos de unos €200.000 millones. Es decir, el país que los europeos adoran odiar es en realidad el mejor cliente de Europa, y el país al que se están acercando está inundando sus mercados y matando sus fábricas.

Luego está la dimensión de seguridad, que hace que el panorama económico parezca benigno en comparación. Funcionarios occidentales han declarado abiertamente que la guerra de Rusia en Ucrania no podría continuar sin el apoyo chino. Pekín suministra componentes de doble uso y minerales críticos para la producción de drones rusos. La OTAN ha calificado a China como el “facilitador decisivo” de la maquinaria bélica de Putin. El comercio entre China y Rusia ha crecido de USD 152.000 millones en 2021 a USD 253.000 millones en 2024. China no es una parte neutral en la crisis de seguridad europea. China está financiando al otro bando.

Y ahora tenemos Irán. El principal estado patrocinador del terrorismo del mundo, proveedor de drones y misiles a la Rusia de Putin, al borde de tener armas nucleares capaces de alcanzar Europa Central y del Este. Estados Unidos e Israel finalmente están confrontando esta amenaza, y ¿qué hace Europa? España denegó a Estados Unidos el uso de sus bases. Francia dio lecciones sobre derecho internacional. La UE pidió “máxima moderación.” Como bien dijo John Bolton, la guerra de Irán es la guerra de Europa. Los misiles de Irán pueden alcanzar capitales europeas, no estadounidenses. Los drones de Irán están matando ucranianos. Y sin embargo Europa se queda al margen retorciéndose las manos mientras espera que Estados Unidos siga defendiendo un continente que no se defiende a sí mismo.

Los líderes europeos siguen volando a Pekín esperando un acuerdo de paz, mientras protestan contra los aranceles estadounidenses como si un impuesto de importación del 15% fuera una afrenta mayor a la civilización europea que la destrucción sistemática de la industria europea y la financiación de una guerra en suelo europeo. Wang Yi dice que China apoya la paz. Por supuesto que sí. Rusia convertida en vasallo económico chino, la base industrial europea vaciada, y la alianza transatlántica fracturada: esa es la paz de China. Y Europa camina sonámbula directo hacia ella.