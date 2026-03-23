Opinión

Cuando el deporte infantil deja de ser un juego

Un chico en el banco, mirando el partido sin entender por qué no entra. La escena se repite en clubes de todo el país. Mientras el deporte infantil crece, también lo hacen prácticas que excluyen antes de tiempo. ¿Estamos formando chicos o seleccionando resultados?

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El deporte infantil creció. Hay
El deporte infantil creció. Hay más clubes, más torneos y más organización

Hay un cuadro que se repite más de lo que debería. Un chico sentado en el banco. Mira el partido. Mira al entrenador. Mira el reloj. A veces se ilusiona: cree que le va a tocar. Pero el partido termina… y no entró. Nadie le explica demasiado. Solo vuelve a su casa con la camiseta puesta y una pregunta que no sabe cómo hacer: ¿Por qué yo no?.

El deporte infantil creció. Eso es innegable. Hay más clubes, más torneos, más organización. Pero en ese crecimiento, algo se fue perdiendo en silencio.

El juego, porque el deporte en la infancia no debería ser una antesala del alto rendimiento. No debería ser una selección temprana ni una competencia que deja afuera a los que todavía están aprendiendo. Debería ser un lugar donde todos tengan espacio, donde equivocarse no duela y donde participar valga más que ganar.

Sin embargo, cada fin de semana se ven situaciones que dicen lo contrario. Equipos divididos entre titulares y suplentes que casi no juegan. Chicos que viajan, se cambian, entrenan… y no entran.

Los niños no miden el
Los niños no miden el fin de semana en puntos, lo miden en oportunidades (Fotos: Imagen Ilustrativa Infobae)

Padres que aplauden resultados sin notar lo que pasa al costado de la cancha. Y en ese costado, muchas veces, hay un chico tratando de entender qué hizo mal. Pero no hizo nada mal. Solo es un chico.

Desde lo jurídico, además, esto no es discutible. La Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional en la Argentina— establece que en todas las decisiones que involucren a niños y niñas debe primar su interés superior como criterio rector. No se trata de una declaración simbólica: exige revisar prácticas concretas y su impacto real en la vida de los chicos.

Ese mismo instrumento reconoce su derecho al juego, al esparcimiento y a participar en actividades acordes a su edad. Y la Ley 26.061 refuerza la obligación de garantizar entornos inclusivos, donde todos tengan oportunidades reales de participación.

Sin embargo, en la práctica cotidiana, muchas veces estos principios quedan lejos de la cancha.

Los organismos internacionales lo vienen advirtiendo: la “adultificación” del deporte infantil —la presión por el rendimiento, la selección temprana, la exclusión— vulnera derechos y afecta el desarrollo emocional.

La Convención sobre los Derechos
La Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional en la Argentina— establece que en todas las decisiones que involucren a niños y niñas debe primar su interés superior como criterio rector

Pero más allá de los documentos, hay algo todavía más evidente: lo que sienten los chicos. Porque ellos no miden el fin de semana en puntos. Lo miden en oportunidades. En si jugaron o no jugaron. En si se sintieron parte o no. En si alguien los miró, los tuvo en cuenta, les dio un lugar.

Cuando eso no pasa, el impacto no es solo deportivo. Es emocional. Es silencioso. Y muchas veces, duradero. Son chicos que empiezan a dudar de sí mismos demasiado temprano. Que creen que no son suficientes. Que se van apagando sin que nadie lo note del todo.

Y lo más preocupante es que todo esto sucede en un ámbito que, en teoría, debería hacer exactamente lo contrario.

Por eso, tal vez, el desafío no sea ganar más partidos. Sea mirar mejor. Mirar a todos. Entender que el verdadero rol de los adultos —entrenadores, dirigentes, familias— no es formar ganadores, sino personas.

Porque el resultado del sábado se olvida. Pero la sensación de haber sido dejado afuera… no. El deporte infantil todavía puede ser lo que debe ser.

Un espacio de juego.

De aprendizaje.

De pertenencia.

Pero para eso, primero, hay que hacerse una pregunta incómoda:

¿Estamos pensando en los chicos… o en el resultado?¿ En que momento los clubes dejaron de ser un ámbito familiar propicio para la interacción de los niños, para ser un lugar donde solo se proyecta la futura elite de cada deporte? Porque cuando el resultado importa más que ellos, el deporte deja de ser un juego.

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