Emisión cero, qué efectos cabe esperar en diversos frentes

Los puts. El Presidente en la entrevista televisiva en la que hizo los anuncios mencionó que este mecanismo finalizaría el miércoles. No dijo cómo. Y el equipo económico no se hizo eco de esto en sus post. No es una cuestión menor qué harán los bancos con los bonos del Tesoro en su haber que tienen como contrapartida (ni cómo reaccionarán los depositantes cuando se conozca la forma en la que se desmantelará la operatoria).