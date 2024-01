Los fondos de la Anses: por qué la propuesta de reforma de Caputo perjudica a los argentinos

ANSES

En medio del insuficiente debate sobre la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES al Tesoro Nacional, surge la pregunta fundamental: ¿Quién realmente está protegiendo los intereses de los jubilados y trabajadores argentinos? Esta reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional plantea serias preocupaciones sobre su impacto en el sistema de seguridad social del país.

En primer lugar, para comprender la magnitud de esta propuesta, es esencial analizar el origen de los fondos del FGS. Estos recursos se componen de diversas fuentes, como el ahorro individual previsto en la ley de Capitalización Individual, los superávits acumulados hasta 2007 -que dieron origen al FGS- y los excedentes generados por la Anses hasta 2015. Estamos hablando de los ahorros de los jubilados actuales y de los trabajadores que esperan jubilarse en el futuro. Su origen y su propósito están íntimamente ligados al sistema de seguridad social.

En segundo lugar, no podemos pasar por alto los antecedentes legales que rodean a la Anses y al FGS. Este organismo ha enfrentado desafíos legales en el pasado, como los embargos impuestos por el Juez Thomas Griesa en el marco de las demandas (Aurelius Capital Partners v. The Republic of Argentina del 2009) por cobro a nuestro país iniciadas después del default de 2001. En aquel entonces, la defensa de la Anses se basó en la existencia de una clara separación patrimonial entre el Estado Nacional y el FGS, ya que los activos del fondo estaban destinados exclusivamente a garantizar el bienestar futuro de los jubilados y pensionados, sin estar disponibles para su transferencia al Tesoro de la Nación. Estos argumentos forman parte de la sentencia emitida oportunamente por la justicia de EE. UU..

Aquí radica el meollo de la cuestión. La propuesta de transferir los activos del FGS al Tesoro Nacional y consolidarlos con la deuda que este mantiene con la Anses, así como la posibilidad de vender y liquidar los activos restantes, podrían socavar un importante precedente jurisprudencial internacional en beneficio de Argentina. Esto podría abrir la puerta a futuros embargos sobre estos activos en un contexto ampliamente conocido.

Además, debemos considerar las posibles consecuencias de transferir las tenencias en acciones del FGS al patrimonio del Estado Nacional. Esta acción podría afectar negativamente su valor de mercado, perjudicando tanto a los inversores como a las empresas emisoras de dichas acciones. Además, estas empresas eventualmente podrían enfrentar demandas relacionadas con la conversión de parte de su capital accionario o la venta de participaciones significativas, también podría tener implicancias en el control de las empresas y requerir procesos complejos de Oferta Pública de Acciones.

Es fundamental que los legisladores consideren alternativas que protejan los intereses de la seguridad social y eviten impactos negativos en el mercado de capitales local y en la reputación internacional de Argentina. Algunas propuestas viables podrían ser mantener los activos del FGS como parte del Patrimonio de la Seguridad Social, limitar el financiamiento al Tesoro Nacional mediante la desinversión en títulos públicos emitidos por el Tesoro, fortalecer la administración del FGS de manera independiente, profesional y bajo el control del Congreso, y establecer reglas claras para la liquidación y disponibilidad de activos en caso de déficit en el sistema de seguridad social, pero salvaguardando siempre los intereses a largo plazo de los argentinos.

En conclusión, los legisladores nacionales tienen la responsabilidad de considerar cuidadosamente las implicancias de sus decisiones sobre los fondos del FGS ANSES. El futuro de la seguridad social y el bienestar de los jubilados y trabajadores argentinos están en juego. Se requiere una visión rigurosa y una voluntad de proteger los intereses de aquellos que más lo necesitan, evitando caer en intereses políticos o económicos a corto plazo.