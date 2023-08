Está claro que Ron DeSantis ya no es el más popular, pero alguien más lo es

El ex ejecutivo de biotecnología Vivek Ramaswamy reacciona mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en el primer debate de candidatos republicanos de la campaña presidencial estadounidense de 2024 en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU., el 23 de agosto de 2023. REUTERS/Brian Snyder

En un debate abarrotado, se puede saber qué candidatos son vistos como la mayor amenaza porque reciben la mayor cantidad de ataques de sus rivales.

Durante el debate de las primarias presidenciales republicanas del miércoles por la noche, esa persona no fue Ron DeSantis, quien alguna vez fue considerado la mayor amenaza de Donald Trump, sino Vivek Ramaswamy, un advenedizo político de 38 años con pocas posibilidades de asegurar la nominación.

Ver el colapso de la campaña de DeSantis ha sido un espectáculo extraordinariamente edificante.

No habría existido DeSantis sin Trump. Trump respaldó a DeSantis para gobernador de Florida cuando DeSantis luchaba contra un fuerte oponente republicano por la nominación del partido. DeSantis aprovechó el respaldo de Trump para lograr la victoria.

Entonces, siempre hubo algo en la campaña de DeSantis que sabía que él era Macbeth que venía a matar a su rey. El único problema era que DeSantis tenía ambición, pero no sed de sangre. Le falta coraje, lo cual es irónico dado que escribió un libro antes de su carrera titulado “El coraje de ser libre”.

En lugar de argumentar ante los votantes que Trump no era apto, cuenta con que el martirio de Trump sea su perdición. Su apuesta aún no ha dado sus frutos.

Además, DeSantis tiene un problema crónico de personalidad. Simplemente no se conecta con la gente. Sonríe como un Doberman muestra los dientes: se siente forzado, agresivo y peligroso. Sientes que deberías alejarte de él. Y cuando no está forzando una sonrisa, reflexivamente frunce el ceño. Tiene una mueca de dolor en reposo.

No sólo es emocionalmente distante, sino completamente desapegado. Permanece en la agresión porque el resto del rango emocional se ha atrofiado o no ha logrado desarrollarse en primer lugar. De hecho, durante la preparación del debate en 2018, uno de sus asesores le dijo que en el escenario del debate tendría que escribir “AGRADABLE” en mayúsculas en la parte superior de su bloc de notas.

El miércoles, DeSantis prescindió de ese consejo. Se inclinó hacia la agresión. Pero nadie se comprometió. Nadie siquiera respondió. Los demás candidatos lo ignoraron en gran medida, y lo único que es más profundo que el menosprecio es la indiferencia.

En cambio, Ramaswamy era el objetivo en el escenario y en él estaba toda la atención.

Desde el ascenso de Barack Obama y la indecorosa reacción de los republicanos al respecto, el partido ha acogido lo exótico. En 2011, Herman “9-9-9″ Cain surgió en el Partido Republicano. En 2015, Ben “no hay musulmanes como presidente” Carson lideró a Trump en las encuestas por un momento.

Son el aperitivo, el sabroso aperitivo antes de que la fiesta se ponga seria y se siente a comer.

Ahora es el turno de Ramaswamy.

En un momento dado, Chris Christie intentó insultar a Ramaswamy diciendo que “la última persona en uno de estos debates que se paró en medio del escenario y dijo: ‘¿Qué hace aquí un tipo flaco con un apellido extraño?’, fue Barack Obama, y me temo que estamos tratando con un novato del mismo tipo”.

Ramaswamy se entusiasmó ante la comparación y respondió: “Dame un abrazo tal como lo hiciste con Obama, y ayudarás a elegirme tal como lo hiciste con Obama también”.

Seamos claros: Vivek, tú no eres Barack.

Tiene una comprensión superficial de los problemas, pero como habla con rapidez y confianza, con una dicción pulida y una sonrisa con dientes, la incoherencia queda disfrazada por la forma en que lo expresa. Ramaswamy es el tipo de persona que contratan por su carisma más que por su competencia.

En algunos puntos, parece obvio que está siendo intencionalmente contrario, extravagante y provocativo en sus propuestas y pronunciamientos para provocar una reacción y atraer más atención. Al hacerlo, es la personificación del click bait.

También se está posicionando como inseparable de Trump. No es un competidor de Trump, sino un superfan. No quiere reemplazarlo; quiere fusionarse con él. Ramaswamy es tan cercano al ex presidente que es como el canguro de Trump.

Esto lo congracia no sólo con los votantes de Trump sino también con el propio Trump, porque Trump no aprecia nada más que la devoción y la lealtad.

Esto tuvo que perjudicar a DeSantis. Está consumido por un complejo de clases. Como se escribió DeSantis en su libro, era un “niño obrero”, un católico que practicaba todos los servicios dominicales, que llegó a la Ivy League, donde creía que sus compañeros de clase ricos despreciaban a la clase trabajadora por no ser “suficientemente sofisticado.” Todavía está luchando para demostrar que pertenece, para demostrar que su visión del mundo no sólo es válida sino superior.

Y llega Ramaswamy, también más rico y refinado que él, para robarle una vez más su brillo, para hacerlo sentir pequeño e insignificante.

Hubo momentos durante el debate en los que Ramaswamy peleó con Mike Pence y Chris Christie mientras literalmente miraba más allá de DeSantis como si él no estuviera allí.

DeSantis no se estrelló ni se quemó el miércoles por la noche. No cometió errores reales. Se mantuvo en el mensaje y expresó sus puntos con fuerza. Pero el debate le mostró su propio punto: su estrella se está poniendo mientras otra emerge.

The New York Times

