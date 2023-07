La confrontación nunca provoca crecimiento político

Los candidatos vienen con inventario –los unos y los otros-, con ello se convirtieron en dirigentes que aspiran a conducir Argentina.

¿Qué tal si hablan de futuro, de cómo van a hacer lo que dicen que hay que hacer? El cómo es imprescindible ante un escenario inundado por 43% de pobreza y un porcentaje alto de personas a punto de caer en ella. De los 22 millones de personas con posibilidades de ingresar al mercado laboral, 10 millones lo están (6.5 millones pertenecen al sector privado ; 3.5 millones al Estado). De los 12 millones restantes que no están organizados laboralmente, 7 millones pertenecen a la Economía Popular.

Días atrás el empresario Eurnekian dijo: “la dirigencia política ha tomado las decisiones equivocadas que nos han llevado a la circunstancia en la que hoy nos encontramos”. Si desnudamos actores y sectores con responsabilidad de la decadencia argentina, veremos que no involucra sólo a la política, hay un sinfín en la cadena del “cuesta abajo”. Y ante esto los candidatos con chances presidenciables, siguen peleando sus pasados. ¿será porque no tienen respuesta para el presente y el futuro? .

La sociedad espera el cómo, pero los candidatos presidenciables están más ocupados en las peleas intracoalición y extracoalición, que en dar esta respuesta. Otro tema no menor es que ninguno de ellos, tienen en las PASO más de 20 puntos. Esto significa una debilidad manifiesta y no se los ve preocupados por el día después. Rodríguez Larreta pide sumar y acordar, Patricia Bullrich habla de todo o nada, olvidando que el “vamos por todo” está tibio aún. Antes proyectos muy diferentes, campaña agresiva y pronóstico incierto, quien gane ¿cómo conquistará el voto del otro para llegar a las elecciones generales?

(Maximiliano Luna)

En el oficialismo Sergio Massa, hoy radicalizado para no alejarse del voto de Grabois pensando en el día después, es un candidato de centro. Tiene ante sí, de ganar, la posibilidad de construir otro peronismo o seguir el destino de sometimiento de Alberto Fernández. Y tras de sí arrastra sus propios yerros y con ello la posibilidad de corregirlos.

Si sorprende la agresividad en la campaña de los candidatos presidenciables de la coalición opositora, en Santa Fe el tema es mucho más profundo aún. Carolina Losada acusó a su contendiente Maximiliano Pullaro, tal como lo hemos reflejado desde esta columna, de sus vínculos con el narcotráfico. Si faltaba un condimento más a la gravedad de la situación, Lilita Carrió cuyo partido no integra el frente de frentes santafesino y va con candidatos propios, hizo pública su sospecha en cuanto al financiamiento proveniente del narcotráfico de la campaña electoral de ambos candidatos de Juntos por el Cambio. Solicitó que la Justicia Electoral investigue el origen de esos fondos. Su candidata Lucila Lehmann habla de campañas de U$S 7 millones.

Monica Fein, candidata a gobernadora, que integra esta coalición, consultada por Infobae dijo: “los candidatos nacionales Bullrich y Larreta, vienen tratando de polarizar Santa Fe para ganar ellos. Lamento que los santafesinos estemos esperando que un jefe porteño nos diga a quién votar. Estoy convencida que los santafesinos podemos decidir con autonomía a quién votar. Esto ha borrado el debate sobre lo por hacer en Santa Fe”.

Maximiliano Pullaro le dijo a Infobae: “Hemos cerrado una campaña donde lamentablemente fuimos víctima de agravios, ataques, ante lo cual nunca entramos en esas provocaciones para centrarnos en los programas, propuestas e ideas. No obstante la campaña fue muy buena y fundamentalmente logramos conectarnos con el electorado, sentimos que nos escucharon. Creemos que nos va a ir muy bien el domingo, lo percibimos en la calle. Estamos esperando el día después y trabajar para ganar la elección general”

La candidata Carolina Losada le dijo a Infobae : “en el cierre de campaña tuvimos el acompañamiento de Patricia Bullrich y Luis Petri. Es muy importante el compromiso de Patricia porque vamos a tener un trabajo conjunto. Vamos a trabajar nación, provincia y ciudad (Javkin) unidos. Quiero agradecer a la gente que en todos lados me agarraba la mano, me decía que tenga fuerzas, que no los abandone, que no baje los brazos nunca. Mi compromiso es con la gente y nunca los voy a abandonar”

En el peronismo los cuatro candidatos convivieron de cara a las PASO. El actual senador nacional Marcelo Lewandowski manifestó a Infobae: “si bien arrancamos tarde, apuntamos a ser la fórmula más votada. En Santa Fe no tenemos ley de lemas, por lo tanto la sumatoria de votos del espacio no va a ser lo que se refleje en la general. Con más razón en los espacios donde hubo gran enfrentamiento. La post PASO es distinta”. El senador Lewandowski lamentó “el fracaso de la última sesión del Senado donde habiendo podido tener Santa Fe más jueces federales y fiscales la oposición tomó otro camino. Finalmente luego de las PASO, y de cara a la general, esperamos el fortalecimiento de la campaña y que nuestra fórmula junto a Silvina Frana tenga reales chances de poder gobernar Santa Fe. Vamos a ser la fórmula más votada. Haremos todo para que eso se vea reflejado en la general”

El precandidato a gobernador Leandro Bussatto , alineado con el sector de Agustín Rossi, le dijo a Infobae: “fuimos la única propuesta que recorrió la provincia hablando de cosas concretas diciendo que íbamos a hacer y cómo. Nos mantuvimos al margen de la degradación de la política en cuanto a las acusaciones de narcotraficantes denigrando así a la acción pública. Creemos que estamos comenzando a construir una etapa con nuevas referencias donde pretendemos ser una de ellas”

El candidato Marcos Cleri, referente de La Cámpora, le dijo a Infobae: “La gente está enojada y tiene razón. Quiere recuperar la esperanza a través de dirigentes con vocación y no de marketing. Representamos al frente político del kirchnerismo moderno y transgresor. Queremos una provincia más justa y equilibrada. Junto a la diputada Alejandra Obeid fuimos los dos únicos que votamos contra el acuerdo con el FMI. Los que claudicaron ante el FMI ¡qué pueden hacer contra el crimen organizado!”

El gobernador Perotti quien no tiene reelección, al encabezar la lista de diputados provinciales, tiene la responsabilidad por el peronismo de ganar la mayoría.

