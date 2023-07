Candidatos, sindicalistas y empresarios debatieron en un coloquio sobre el futuro de la provincia de Buenos Aires

Néstor Grindetti, Diego Santilli y Axel Kicillof, los precandidatos a gobernador que pasaron por "Muestra Buenos Aires", el evento organizado por el Grupo Cielo

Durante tres jornadas, los días 11, 12 y 13 de julio, los precandidatos de las principales fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, empresarios, sindicalistas, educadores y jóvenes estudiantes, reflexionaron sobre el destino inmediato de la provincia de Buenos Aires, en los estudios del Grupo Cielo, uno de los medios bonaerenses de mayor relevancia.

La premisa fue pensar en la provincia de Buenos Aires “por fuera de las agendas impuestas por foráneos”, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo. El epicentro fue La Plata, capital del distrito más grande del país. La convocatoria fue la primera edición, bajo el nombre “Muestra Buenos Aires”, y comenzó con referentes de la sociedad civil.

En la segunda jornada, los protagonistas de la interna de Juntos por el Cambio, Diego Santilli y Néstor Grindetti, pasaron por el evento, al igual que los postulantes del Frente de Izquierda, Alejandro Bodart y Rubén “Pollo” Sobrero. La transmisión, libre vía plataformas de streaming, contó con la moderación de la periodista Ana Ortíz, gerenta de Relaciones Internaciones del grupo.

La última jornada contó con la participación del actual gobernador Axel Kicillof, quien buscará su reelección en las elecciones de este año desde el frente Unión por la Patria. La premisa fue, más allá de las contiendas coyunturales, analizar con inteligencia crítica las posibilidades con las que cuentan los protagonistas para mejorar la realidad bonaerense.

Rubén "Pollo" Sobrero, precandidato a gobernador del Frente de Izquierda

A su turno, Diego Santilli, quien integra la lista que impulsa la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, entregó entre sus principales definiciones las propuestas relacionadas a las políticas de seguridad. “Voy a buscar al chorro hasta abajo de la cama, voy a enfrentar al narco, pero hay que trabajar articuladamente con los intendentes: el patrullaje, la tecnología. Tenés que poner la policía en la calle. A la fuerza hay que respaldarla y prepararla”, señaló.

Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio

Grindetti, en tanto, precandidato de la lista que encabeza Patricia Bullrich en la carrera presidencial, apuntó: “Hay que sacar la burocracia del gobierno de la Provincia. Todo está trabado, todo demora mucho. Hay que trabajar para que el Estado le saque el pie de la cabeza a los privados con la presión fiscal, y que la Provincia reciba lo que tiene que recibir en relación a lo que aporta a la Nación”. Además, planteó sus diferencias respecto de Diego Santilli, su rival interno en las PASO de Juntos, sacando a relucir su ADN bonaerense: nacido, criado y viviendo en el municipio de Lanús, donde fue intendente hasta hace pocos meses.

Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio

En el cierre, el gobernador Kicillof, destacó el orden con el que gestionó los últimos cuatro años y los desafíos que buscará, en caso de ser reelecto en el proyecto que comparte con la precandidatura a presidente de Sergio Massa. “La Provincia tuvo equilibrio fiscal, en realidad un pequeño déficit por la dinámica de los pagos y los cobros. La verdad que no la veo por ahí”, respondió el mandatario provincial, quien destacó que además de prestar los servicios esenciales la Provincia está pagando la deuda en dólares tomada por la administración anterior.

“Estamos pagando la deuda que nos dejó su gobierno, porque María Eugenia Vidal endeudó en cuatro años la provincia como nunca en su historia, y toda la deuda que tomó -7 mil millones de dólares- no fue para hacer nada y le transfirió esos recursos para el proceso de endeudamiento y fuga”, replicó.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires que busca la reelección desde el frente Unión por la Patria

En el FIT, Sobrero destacó: “No puede ser que no tengamos nada. La vida no tiene valor, te matan por un celular. Tenemos 1700 villas. La comida se tira. Del otro lado tenés una clase política que cada vez vive mejor”, y agregó que “los dirigentes tienen que vivir igual que los trabajadores. Bodart, en tanto, alertó que “las derechas surgen cuando los que se dicen progresistas no cumplen sus programas, decepcionan a la gente y la gente decepcionada se va con el otro. Surge un Milei fruto de la decepción”

El evento contó también con la participación de Horacio Salaverri, presidente de La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Julio Castro, secretario General del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y Facundo Pérez Ernst, titular de Juventud Candidata, la campaña provincial por los derechos políticos de las juventudes bonaerenses.

Las tres jornadas del evento organizado por el Grupo Cielo:

Transmisión en vivo – Día 1

Transmisión en vivo – Día 2

Transmisión en vivo – Día 3

