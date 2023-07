Ejecutivos de 50 años ¿fuera del mercado laboral?

Las características que valoran las empresas a la hora de evaluar perfiles +50 (Getty Images)

Cada vez es más frecuente esta pregunta, ni hablar de los que son +60. La verdad es que no existe una respuesta única. Depende, y de muchas cosas.

La primera es el estado de ánimo de cada uno y si tiene una mentalidad fija o una abierta al cambio y el aprendizaje. ¿Por qué? Simplemente, con un mundo tan cambiante y desafiante, los ejecutivos que triunfan son los creativos y con un gran poder adaptativo.

El ejecutivo de hoy, y mañana, necesita contar con las siguientes competencias:

• Tener visión estratégica para imaginarse varios escenarios posibles.

• Ser un desarrollador de equipos inclusivos. Eso significa escuchar todas las voces (tanto de su equipo como el cliente).

• Ser humilde, no pensar que se sabe todo. Solo, no va a poder ser exitoso. Compartir los éxitos con el equipo.

• Tiene que poder armar el equipo adecuado para liderar el negocio.

• Tener la capacidad de manejarse bien en contextos inciertos.

• Habilidades tecnológicas.

• Habilidad para manejarse en estructuras descentralizadas.

Todo esto no tiene edad, es puramente mindset. ¿Qué es mindset? Es un estilo de pensamiento y, para este contexto súper desafiante, ese mindset necesariamente tiene que ser disruptivo, sin miedo a equivocarse y poder disfrutar el camino del aprendizaje hacia el triunfo. Si por algún momento los resultados no son los esperados, tiene que ser alguien que no se rinda y busque nuevas formas de conseguir logros.

En Argentina es complejo conseguir empleo después de los 50 años

Todo suena muy lindo ¿no? Me preguntarás de donde saqué todo esto. Es la tendencia mundial en prácticamente cualquier industria. Es más, las empresas con buenas prácticas ya buscan talento joven con estas mismas características porque saben que necesitan contar con equipos que puedan hacerle frente a cualquier desafío. Además, las organizaciones que son líderes de tendencia buscan equipos con habilidades de innovación y que desafíen el statu quo.

El primer paso para un ejecutivo entonces es tomar consciencia sobre qué tipo de personalidad tiene, cuáles son sus capacidades y que puede llevar a la mesa en un cambio laboral. Entender que si tiene una brecha hay formas de adquirir conocimiento (desarrollar un plan estratégico de carrera) para poder cerrarla y así acercarse a su meta. Si un ejecutivo desarrolla estas habilidades, ¿Debería preocuparle quedarse afuera del mercado labora? Si no cuenta con estas habilidades, ¿Está perdido?

Para mí, la respuesta a ambas preguntas es un simple: NO porque vimos recién que se pueden desarrollar. Eso depende del esfuerzo que quiera hacer cada uno.



Claro, el mercado laboral a nivel mundial es complejo hoy por muchos motivos. En Argentina se suma el clima electoral. Sin embargo, las empresas tomaron consciencia de que necesitan seguir con su plan de desarrollo porque entienden que es necesario, independientemente del resultado electoral. Esta es una gran diferencia si comparamos estas elecciones con las de 2019.

Volviendo a porqué creo que los +50 no se quedan afuera:

• Una mentalidad abierta y de aprendizaje continuo, con el paso del tiempo, sigue las tendencias, pero también goza de la experiencia del pasado (ejemplo hoy son los CFOs con experiencia en escenarios inflacionarios).

• Hay muchas formas de compensar brechas a través de capacitaciones y procesos de coaching ejecutivo. Lleva un tiempo. Por lo tanto, hay que planificarlo cuidadosamente y con tiempo.

• Las empresas han tomado mayor consciencia y están implementando iniciativas de DEI. Muchas internacionales, como respuesta a iniciativas corporativas. También sucede en empresas nacionales, por contagio. Por lo tanto, han disminuido los sesgos en cuanto a incorporar perfiles más senior.

• Los perfiles más jóvenes, a veces, no están dispuestos a trabajar en entornos donde la presencialidad es valorada. Acá los +50 generalmente están más abiertos a mayor presencialidad.

• Hay algunas industrias que requieren perfiles que no se encuentran fácilmente en el mercado local. Por lo tanto, muchas empresas están abiertas a considerar perfiles que antes, por sesgos, no entrevistaban.

• Las empresas nacionales en proceso de profesionalización se han dado cuenta que se pueden beneficiar enormemente atrayendo ejecutivos corporativos para que instalen mejores prácticas.

Mi equipo llevó a cabo varios procesos recientemente donde ingresaron perfiles +50 por muchos de los motivos mencionados en esta nota. Te invito a que pienses en tu futuro y que te armes un plan estratégico de carrera para que cuando llegues a los 50 no paren de mandarte WAs pidiendo reuniones.

