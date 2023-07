El futuro está en manos de quienes hoy están en nuestras manos

El secretario general de la ONU acuñó una frase que destaca la importancia de niños y adultos por igual. EFE/Raúl Caro/Archivo

El título de la presente columna es el resultado de parafrasear a Antonio Guterres, quien sostiene que: “O futuro do nosso mundo Está nas mäos das crianças (…) O futuro das crianças está nas nossas mäos”.

Traducción: El futuro de nuestro mundo está en las manos de los niños (…) El futuro de los niños está en nuestras manos.

Adhiriendo a este tan claro mensaje del hoy Secretario General de la ONU - el que provoca reflexionar sobre lo que es necesario para contribuir a la construcción de un mundo futuro -, considero con seriedad que en nuestras manos están quienes pueden ser los ejecutores de las mejores prácticas para lograr, entre otras cosas, mitigar el hambre en el mundo, un medio ambiente sostenible y la paz de los pueblos, todo eso con el auxilio de la herramienta más ordenadora creada hasta el día de hoy, una educación dedicada y sostenida.

La educación es considerada un derecho inalienable en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su indiscutible impacto positivo en el bienestar social. De manera directa o indirecta, la educación promueve el desarrollo de la sociedad en múltiples aspectos, fomentando la integración y la cohesión intrasocial.

La extensa literatura en esta área evidencia el rol de la educación en el crecimiento sostenido y la estabilidad de cualquier nación, ya sea por su efecto estimulante en el desarrollo de capital humano, en el mercado laboral, o su éxito en reducir las tasas de criminalidad y mejorar el acceso y el estado de la salud.

En nuestro país contamos con un sistema educativo que, a lo largo de los últimos 20 años, ha mejorado sus indicadores de acceso. La inversión en la educación, medida como porcentaje del producto interno bruto, ha crecido. Aunque todavía existen grandes desafíos en las trayectorias escolares, en la asignación de recursos y en los resultados de aprendizaje, principalmente en el nivel secundario.

A pesar de contar con un elevado presupuesto, nuestro país no logra alcanzar altos retornos educativos. A pesar del aumento en la inversión educativa, la calidad de la educación en Argentina ha caído junto a la tasa de escolarización.

A fines del año 2020, la FLACSO alertó sobre una proyección que mostraba que casi 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela después de la cuarentena. A nivel oficial el propio ministro de educación de entonces reconoció que en el 2020 casi un millón de alumnos tuvieron “bajo o nulo contacto con las escuelas”.

A lo largo de la historia educativa de Argentina hubo varias crisis, unas como producto de políticas derivadas de cambios de paradigma político y otras de leyes que federalizaron, procederes y contenidos. Podemos analizar cada crisis del sector, pero ninguna de ellas expulsó de las escuelas a más de un millón de alumnos en un año como resultado del extenso e incomprensible cierre de escuelas durante la pandemia.

Es de considerar que, sumado al fenómeno de una cuarentena escolar tan extensa como la que hubo en nuestro país, una educación de baja calidad es un obstáculo para la movilidad social y para el acceso a oportunidades de los niños provenientes de contextos vulnerables. Una educación deficitaria no solo implica un bajo rendimiento académico, sino un menor desarrollo de capital humano y una profundización de la desigualdad educativa.

Es sabido que las evaluaciones, insólitamente resistidas por algunos gremios docentes, aportan información al sistema y a las escuelas, que son quienes inmediatamente reciben los resultados. Esto les permite saber “por dónde ir”, una ruta para seguir y mejorar los puntos flojos del aprendizaje en los distintos niveles.

La primera conclusión que arrojan los resultados de pruebas estandarizadas es que en primaria los aprendizajes son más sólidos que en secundaria. Aprender muestra que 6 de cada 10 alumnos de sexto grado se encuentran en el nivel satisfactorio o avanzado en matemática. Del mismo modo, expone que 7 cada 10 estudiantes del último año de secundaria están por debajo del nivel deseado.

Respecto del acceso, los estudios explorados muestran que, en primaria no se registraron grandes cambios. La cobertura sigue siendo cercana al 100%. Casi todos los chicos en edad de primaria van a la escuela. En cambio, la caída de la matrícula en secundaria se explica en la dificultad que persiste en sostener trayectorias escolares. De cada diez estudiantes que empiezan la secundaria, solo seis la terminan en el plazo esperado. El mayor desgranamiento se da en el segundo año porque es al principio del nivel donde más repiten los chicos.

El desarrollo del sistema educativo de los últimos 20 años, verificado en distintos estudios, dan cuenta de un deterioro tal que casi podemos definir a un alto porcentaje de los que consiguen egresar como, analfabetos funcionales (se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida). Esta calificación no busca ofender a las víctimas, pero si interpelar a los victimarios, los que tienen a su cargo la definición y ejecución de las políticas educativas.

Por estos días estamos asistiendo en nuestro país a controversiales propuestas para eliminar sistemas de calificación y promoción de los niños en las escuelas. Unos proponen habilitar el pase al siguiente nivel con 19 materias previas. Otros evaluar con un nuevo sistema numeral que elimina las notas más bajas. También se promueve la promoción automática para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos pedagógicos. Todo esto forma parte del método que utilizan algunas provincias para, tal vez, ocultar el fracaso de una política educativa, los constantes paros de docentes, los efectos de cerrar escuelas en pandemia y/o dar una respuesta política a padres que se preocuparon más por la pérdida de tiempo/aula que por la adquisición de información que los habilite a los hijos a mejor atravesar el siguiente nivel.

Con esto se estaría quebrando aquello de que la evaluación forma parte del proceso formativo que acompaña la trayectoria escolar de los estudiantes, una herramienta de los docentes para conducir la enseñanza de manera efectiva, retroalimentar los aprendizajes y comunicar los resultados a los alumnos y sus familias.

Entonces, si este esquema se relativiza en un contexto social en que las urgencias del diario vivir permean la cultura del esfuerzo y los valores morales, que naturalizan procederes y los convierten en una forma práctica de enfrentar el presente, nos van dejando el futuro sin continente.

En nombre de los pobres es que el discurso político-social involucra conceptos como la igualdad de oportunidades, confundiendo esta con igualdad de resultados, promoviendo sistemas de evaluación y no evaluación, igualando para abajo, escudándose en supuestas estigmatizaciones y/o discriminaciones que afectarían emocionalmente a aquellos social e intelectual, supuestamente, menos agraciados, haciendo caso omiso de cómo afecta a quienes estarían en un contexto similar pero con la voluntad de superarse, este último vería que su esfuerzo es vano pues a él lo califican igual que al que no tiene la actitud de superación, convirtiendo en un círculo vicioso lo que debiera ser uno virtuoso. Entonces no se trata de soltarle la mano a quien quiere desarrollar su intelecto al máximo por conformar a quienes, son considerados, perversamente, los que no van a poder, que no son aptos y que, tal vez, no merecen el esfuerzo del sistema para dar vuelta lo que consideran una segura pérdida de tiempo.

En resumen, la educación no es solo escolarizarse sino obtener un propósito de vida a través del conocimiento, de un saber hacer, y esa es la tarea del sistema de educación, de los docentes y de los padres.

El reconocido economista, Tomas Bulat, dejó un enorme legado acuñando el siguiente pronunciamiento: “Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud”. Demás está decir lo que debemos aprender de él.

Retomando la idea de que el futuro está en manos de quienes hoy están en nuestras manos, es que no debemos perder el tiempo para darnos cuenta de algo tan evidente, solo porque hay mandatos ideológicos irreflexivos, o muy reflexionados, tanto que lo que en realidad se busca es una empatía negativa, esta que funcione como una corriente centrifuga que expulse a quienes no se ajusten a ciertas formas de entender la distribución del poder, en la que la centralidad es unipersonal. Si tenemos claro que el futuro está en manos de los niños, pero que ellos hoy están en nuestras manos es que debemos hacer el mejor esfuerzo para formar seres dignos, con fe en sus destinos, con una ética sobre la libertad que les permita solidos propósitos en beneficio de la humanidad toda.

No hagamos lo que los fabricantes de armas proponían para solucionar el drama de los niños soldados, fabricar armas más chicas.

