Preocupación papal por la violencia en Rosario

El papa Francisco

Con motivo del año de la Arquidiócesis de Rosario, el pasado 8 de diciembre, y la celebración del año mariano, el papa Francisco dijo: “En vez de estar en paz, vemos violencia por todos lados, violencia en la ciudad, inseguridad, y, en su mayoría, una violencia producida por el narcotráfico”. Se refería a la grave situación que atraviesa esa ciudad. También recordó los 250 años de la llegada de esa imagen a Rosario.

La piedad popular es el sistema inmunológico de la Iglesia, dice el Papa. ¿Cuál es el sistema inmunológico de la nación? Podríamos decir que es el “amor a la Patria” y “el amor al pueblo”. Para quien quiera hacer una lectura del pensamiento de Bergoglio remitimos a la homilía titulada “Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo”.

Antes digamos qué es el sistema inmunitario del cuerpo humano

El sistema inmunitario protege el cuerpo de invasores externos tales como bacterias, virus, hongos y toxinas (sustancias químicas producidas por los microbios). En esa tarea trabajan en forma conjunta diferentes órganos, células y proteínas en el marco de dos sistemas, uno innato y otro adquirido. Cuando el sistema innato reconoce a un invasor, entra en acción inmediatamente. Las células llamadas fagocitos rodean y encierran al invasor y lo eliminan.

El sistema inmunitario adquirido, con la ayuda del sistema inmunitario innato, produce células llamadas anticuerpos. Por eso cuando una persona contrajo una enfermedad y se recupera decimos que queda protegida. Estos anticuerpos son desarrollados por las células llamadas linfocitos B después de que el cuerpo estuvo expuesto al invasor y permanecen en el cuerpo. Con las vacunas entrenan al sistema inmunitario para que produzca más anticuerpos que lo protejan.

La batalla de la Vuelta de Obligado

Recuerda la crónica histórica que el 20 de noviembre de 1845 en las aguas del río Paraná, más precisamente a la altura de la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en un lugar en donde el cauce se angosta y gira formando un dibujo sobre su margen derecha conocido como Vuelta de Obligado, las fuerzas de la Confederación Argentina lideradas por el brigadier general Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 1793-1877) se enfrentaron y derrotaron a la escuadra invasora anglo-francesa integrada por 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes de ingleses, franceses, norteamericanos, sardos, hamburgueses y daneses. Al mando se encontraban los almirantes Francois Thomas de Thouars (Francia) y Sir Charles Hotham (Inglaterra).

La reacción de las fuerzas de defensa de nuestra soberanía y la rápida e inteligente respuesta a los invasores por parte del General Juan Manuel de Rosas y el Almirante Guillermo Brown, rechazaron los virus y bacterias que pretendían penetrar en el Río de la Plata devolviéndole la salud a nuestra nación.

La oposición al gobierno de Rosas, -en especial la burguesía porteña responsables de la deuda pública contraída con la Banca británica- sintió el triunfo nacional en la batalla de Vuelta de Obligado como una derrota. El General San Martín desde su exilio en Francia en cambio celebró la victoria y dispuso donar su sable a Rosas. “El sable, que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América del Sur”...“por la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarnos”.

Rosario: el narcomenudeo es la punta de un iceberg

Las diversas bandas, las numerosas detenciones y procedimientos, los titulares de los diarios y los comentarios televisivos ignoran el problema de fondo. Al parecer gran parte la cuestión se superaría sacándoles los celulares a los presos. Está muy bien. Pero si cuentan con tantos recursos ante penitenciarios mal pagos y con una formación insuficiente, ¿los avispados jefes de las bandas no estarán en condiciones de lograr otras vías de comunicación?

(Leo Galletto)

La hidrovía Paraná Paraguay

Desde que los puertos de los ríos dejaron de ser del Estado y 31 de los 33 que hay en el río Paraná están en manos privadas. “Nadie controla nada”. Esto es vox populi menos en las mesas de las redacciones. Ni en la reunión del Ministro de Seguridad con diputados de hace algunos días. De eso no se habla. Sólo un diputado mencionó el tema muy por arriba. Desde que se instauró el nuevo régimen nadie sabe a ciencia cierta, además de los granos, qué es lo que se traslada en las barcazas -en su mayoría de bandera paraguaya (para eludir los controles nacionales)- con carga de origen argentino. Tampoco hay un efectivo control de los camiones, muchos de los cuales descargan su mercadería en los puertos privados o en el puerto de Rosario.

En el año 2002, cuando la miseria azotaba las calles de Santa Fe, nacieron las bandas. Por los nuevos puertos privados donde transitan miles de toneladas de cereales -parte declarado, parte no- también habría contrabando de armas y de drogas. ¿Queda algo de eso en manos de las bandas rosarinas en pago de servicios? ¿Acceden las bandas a los puertos privados? ¿Qué relación tienen con los administradores de esos puertos, los exportadores de granos y/o con los propietarios de las barcazas?

No nos confundamos, los integrantes de las bandas de Los Monos o del Clan Alvarado algunos de los cuales hoy viven en las cárceles o se asoman a las terrazas de los ranchos de los barrios del sur, como Las Flores Sur, Cordón Ayacucho, Grandoli y Gutiérrez, en las zonas nororientales de Ludueña y Empalme, así como en Godoy al oeste, no son -a lo menos por ahora -los Escobar Gaviria de la Argentina. Sin embargo, como en Rosario circula mucho dinero, y los muy pillos cuentan con “mercadería” y armas automáticas, agrandaron el negocio del narcomenudeo y a las tareas en los puertos privados sumaron los de las extorsiones, ajustes de cuenta por intereses propios o de terceros y otros delitos.

Los narcotraficantes internacionales viven en lujosos pisos en Aviadores del Chaco al 2000, Asunción, mansiones en Equipetrol de Santa Cruz de la Sierra, Corumbá o en avenida Libertador de Buenos Aires y barrios adyacentes. También aquí viven los propietarios de los puertos privados, los dueños del río y los CEO de las cerealeras. Para que se entienda la diferencia.

El contrabando de cereales y el tráfico internacional de estupefacientes

Estos tumores se desarrollan a medida que el debilitamiento del sistema inmunológico del Estado argentino crece. La extrema debilidad se debe a:

a) la miseria en la que cayó nuestro país y en ese marco la ciudades de Rosario y Santa Fe como consecuencia de la crisis del 2001 que fue a su vez consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos precedentes;

b) la puesta en funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay y la concesión de puertos privados en favor del interés de las cerealeras agro exportadoras, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales como la seguridad, la ineptitud moral de los funcionarios y la incapacidad técnica del Estado para su control, lo que permite que por esos puertos se embarque, desembarque y pase cualquier cosa;

f) la resignación de la autoridad nacional para el control de las cargas que atraviesan nuestros ríos por cuestiones de “bandera” dando vía libre al contrabando de productos legales e ilegales;

g) la libre manipulación de los contenedores en los 31 puertos privados;

h) la desidia de los sucesivos gobiernos en el dragado del canal Magdalena que no sólo sería más económico en su recorrido sino que evitaría burlar tan fácilmente al fisco nacional en miles de millones de dólares.

i) El avance de los gigantes de los centros económicos que detrás de las más diversas máscaras (como el de la secta Moon en Puerto Casado de Paraguay 400.000 hectáreas) que compran grandes extensiones de tierra a las orillas de la hidrovía y construyen puertos privados manejando municipios y obteniendo favores oficiales a la medida de sus intereses. El 17 de diciembre de 2004, el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, habría vendido “calles públicas” a la corporación Cargill, a cambio de una inversión de 200 millones de dólares para construir una planta y un puerto sobre la costa del Paraná que fue habilitado en el 2017. Y por ahí se llega a la punta del ovillo.

Un importante agente de inteligencia de la DEA consultado por este cronista sobre la relación de la hidrovía y los puertos del Paraná Paraguay días pasados textualmente dijo: “…en referencia a las vías fluviales y en particular a esos intocables puertos, qué te puedo decir que no sepas, si no fuera por estos, el narcotráfico en Rosario no existiría”.

Los contenedores de vegetales con vegetales

Los cereales viajan en contenedores y la droga suele acompañar a la carga, como sucede en la hidrovía del Paraná; otras veces acompaña calamares u otros productos. Los contenedores se trasladan de barcazas o camiones a buques de ultramar. Van sellados. Sin embargo el ingenio evita el llamado “gancho ciego” (rip-on/rip-off) para lo cual rompen los sellos de contenedores con exportaciones legítimas, cargan la droga y usan sellos de aduanas clonados. Esto se hace cuando son cargados, lo que supone que los traficantes necesitan acceso a las zonas del puerto. Para esto se recluta a muchachitos atrevidos de los barrios de la periferia. Los narcotraficantes jamás acompañan su mercadería. Para alejarnos de Rosario, en Perú, por ejemplo, la pandilla Barrio King le permitió ejercer casi un monopolio del tráfico en todo el puerto de Callao. Otro reportero dice que el tráfico a través de los puertos terceriza ese trabajo en las pandillas callejeras como “Calor Calor” y “Bagdad”, de Panamá, las que se han convertido en importantes actores criminales. No consigno el caso de las organizaciones criminales de Brasil como 1er Comando o Comando Vermelho que de distribuidores en las favelas pasaron al tráfico internacional porque su desarrollo es incomparable con las nombradas y con las bandas de Rosario.

Los curas piden ayuda para los heridos de la invasión de la droga

En un reciente documento de las Pastorales de Barrios Populares y de Drogadependencia de Rosario, 7 de marzo de 2023 piden:

“Le pedimos al Poder Legislativo nacional, provincial y municipal que puedan ser ágiles en la creación de leyes y ordenanzas, que teniendo en cuenta la experiencia de las organizaciones sociales y religiosas que vienen realizando trabajo comunitario en los barrios, sirvan para dar un marco normativo a la creación de nuevos dispositivos de contención y acompañamiento que tengan que ver con:

1. Tratamientos residenciales comunitarios para niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo.

2. Tratamientos residenciales para las personas que padecen los consumos adictivos.

3. Casas asistidas para personas con problemas de Salud mental.

4. Centros residenciales para mujeres con o sin hijos que son víctimas de violencia de género.

Seguir leyendo: