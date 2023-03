Frente del supermercado perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, baleado la madrugada del jueves 2 de marzo de 2023. REUTERS/Luciano Bisbal

A veces me arrepiento cuando me zarpo, trato de no verme. No me gusta. Pero les importa una mierda la ciudad de Rosario. Voy a tratar de ser un poco más condescendiente. Hasta hoy, 2 de marzo del 2023, les importó una mierda la ciudad de Rosario.

Me refiero a los que hicieron campaña para ser electos, fueron electos, y ejercen dos Poderes: el Nacional y el Provincial. El Nacional tiene que ocuparse del narcotráfico, es así, lo siento, es la Constitución. Y el Provincial que tiene que ocuparse de la seguridad interior de su provincia.

Hoy tienen nombre y apellido. No es nada personal, la verdad. Con los dos he hablado en su oportunidad, como periodista y fuente de información. Pero a Alberto Fernández, presidente de la Nación, y a Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, hasta hoy, les importó funcionalmente una mierda la ciudad de Rosario. Porque no hicieron nada extraordinario, frente a un hecho extraordinario.

Que hace más de 20 años que pasa esto, dijo Aníbal Fernández. ¿Y? A eso lo describen los historiadores, no los funcionarios que tienen que solucionarlo. Entonces decís ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay dos medidas que se produjeron rápidamente. El intendente - que no tiene la jurisdicción para hacerlo - saturen con fuerzas de seguridad - en serio -, corten los celulares de las cárceles, porque siete de cada diez delitos nacen de ahí. ¿Entendemos que es joda?

El ataque al comercio de la familia política de Lionel Messi incluyó un mensaje mafioso para el astro. REUTERS/Luciano Bisbal

Doctora (María Laura) Garrigós de Rébori, que usted insiste en que la justicia debe transparentarse, usted es la Directora del Servicio Penitenciario Nacional ¡Corte los celulares de manera extraordinaria!

Me van a correr con que los derechos humanos de los presos que no pueden comunicarse. ¿Saben qué? Los derechos humanos de un millón doscientos mil rosarinos están, no amenazados, quitados, con más de un muerto por día en la ciudad donde nací. Al señor Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Leggstra, lo mismo.

Y después, para que no siga usando en tiempo presente la expresión con la que comencé, tomen una medida urgente. Vayan al lugar ¿Para que se quisieron elegir? Para que yo diga les importó una mierda, nada, y no diga les importa, hoy, dos de marzo, a las 11:30, muestrennos, no sólo a los rosarinos si no al resto de los argentinos que estamos espantados con lo que pasa allí.

Porque si no los convencieron los muertos anónimos, las amenazas a los famosos, a lo mejor les generan un poco de atención. A hoy, les importó una mierda.

Provoquen una acción concreta para que use el tiempo pasado y no siga creyendo que les importa una mierda.

