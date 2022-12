Camino a una tragedia

Fachada del Ministerio de Economía (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los planes económicos no parecen ser prioridad uno en el Gobierno: lo han demostrado durante los tres años de gestión. La dinámica diaria logró llevarse por delante cualquier intento (si es que lo hubo) de implementar un programa económico de mediano plazo y largo plazo. Incluso allá por el año 2020 el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya había delatado su negligencia: confesó no creer en los planes económicos. Los resultados están a la vista.

Las acciones de gobierno en materia económica parecen solo ser algo temporal. El Gobierno toma todas las decisiones se acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado y no en virtud de lo que desean que ocurra en el futuro. Hoy ese plan cortoplacista se llama “dólar soja”. Este esquema cambiario ocupará buena parte de las noticias económicas durante Diciembre, no por ser algo precisamente algo novedoso: ya estamos transitando su tercera versión. La primera estuvo ejecutada por la ex Ministro de Economía Silvina Batakis –la que resultó en un rotundo fracaso– y luego su versión mejorada operó en septiembre último, la que ha logrado que se liquiden cerca de 8.000 millones de dólares provenientes del sector sojero. Hoy parece no haber más plan que este.

Suena iluso creer que la inflación va a poder derrumbarse hasta un 3% mensual en el corto plazo (al menos de manera consistente y perdurable en el tiempo). Solo en diciembre los combustibles aumentarán un 4%, los planes de medicina prepaga un 6,9%, el transporte público un 40%, los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires un 14,5% (los de Provincia de Buenos Aires un 10%), el personal doméstico un 9% y los quienes tengan la desdicha de ser inquilinos en este momento ajustarán sus valores en torno al 80%. Además de estos aumentos preanunciados, la propia dinámica inflacionaria y las expectativas en lo que viene no colaboran en explicar cómo logrará el gobierno bajar la inflación de manera contundente. El programa “Precios justos” no es más que un intento de repetir fracasos conocidos que tampoco colaborará demasiado en los deseos del Ministro Massa.

El nuevo esquema cambiario para el sector sojero acelerará la emisión monetaria. Si bien las liquidaciones de granos parecen estar resultando algo más lentas de lo esperado por el gobierno, lo cierto es que el equipo económico estima el BCRA se hará de al menos 4.000 millones de dólares por lo que se emitirán adicionalmente para comprar esas divisas unos 200.000 millones de pesos. Además de esto el Banco Central de la República Argentina probablemente tenga que emitir cerca de otros 500.000 millones de pesos de aquí a fin de año: la imposibilidad del Tesoro Nacional de conseguir esos pesos en el mercado hará que el déficit necesariamente se deba cubrir con la máquina de hacer billetes.

Hay más combustible inflacionario en el futuro cercano: de aquí a las elecciones los vencimientos en pesos superan ampliamente todo el dinero circulante existente en la Argentina. Incluso los pasivos remunerados del Banco Central más que se duplicarán en los próximos doce meses. La emisión monetaria será brutal y el impacto en precios tal vez resulte imparable.

El deseo del gobierno de bajar la inflación a menos de la mitad de los niveles actuales peca de optimista. Más bien el equipo económico tiene que preocuparse por que los niveles actuales de inflación no signifiquen una pequeña muestra de lo que vendrá en materia de precios en los próximos meses. Sin plan, la tragedia económica puede ser una realidad. A pesar de los riesgos nadie parece querer intentar evitar el colapso.

Ojalá en algún momento quienes nos gobiernen tengan ese plan económico que termine con la decadencia crónica que atraviesa la Argentina, decadencia ésta que se traduce en 19 millones de pobres, 4 millones de indigentes y en un país que no parece tener rumbo.