Opinión

La IA ya es obligatoria para la empleabilidad

El 59% de los trabajadores necesitará recapacitarse antes de 2030 para evitar la obsolescencia laboral, según el informe Future of Jobs 2025

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial redefine la ventaja competitiva al centrar la transformación en la dimensión humana y no solo tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, hablar de ventaja competitiva en las empresas implicaba pensar en tecnología, procesos o servicios diferenciales. Hoy ese paradigma queda corto. La diferencia empieza a verse en las personas que saben trabajar con inteligencia artificial, y en las organizaciones que entienden que la transformación no es tecnológica, es humana. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. Ya está integrada en herramientas cotidianas, redefine productos, roles e impacta directamente en la productividad. Según el informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum, el 59% de los trabajadores necesitará re-capacitarse antes de 2030, y más de 120 millones enfrentan riesgos de obsolescencia laboral en el mediano plazo.

Los conocimientos vinculados a IA, análisis de datos y ciberseguridad lideran la demanda global de habilidades. Sin embargo, lo más relevante no es solo sumar conocimientos técnicos dado que es indispensable adaptarse a una lógica de trabajo radicalmente distinta. McKinsey estima que apenas el 5,5% de las organizaciones reporta que más del 5% de su resultado operativo es atribuible a la IA. Es decir, la brecha no es de acceso a la tecnología, sino de la capacidad para integrarla con criterio, estrategia y liderazgo.

En definitiva, la brecha no es digital, sino cognitiva y cultural. Capacitarse en inteligencia artificial no es aprender a usar una herramienta puntual. Es desarrollar criterio para interactuar con sistemas que producen información, recomendaciones y decisiones en tiempo real. Es saber qué pedir, cómo interpretar y, sobre todo, qué hacer con eso en un contexto organizacional concreto. Implica entender los límites de la tecnología tanto como sus posibilidades.

Con todo esto, las habilidades humanas tienen un peso estratégico que no podemos ignorar. El pensamiento crítico, la resiliencia, el liderazgo y la capacidad de aprendizaje continuo serán tan demandados como las competencias técnicas. Porque la IA puede procesar datos a una escala imposible para cualquier persona, pero no entiende dinámicas de equipo ni matices culturales. Puede generar respuestas, pero no siempre sabe cuáles son relevantes para los objetivos del negocio. Por eso cambia la naturaleza del trabajo y, especialmente, del liderazgo.

Liderar hoy implica tomar decisiones con información abundante aunque no siempre clara, combinar velocidad con criterio, gestionar equipos con interacción constante con tecnología y construir culturas donde el aprendizaje continuo sea real. PwC señala que las habilidades requeridas están cambiando un 66% más rápido en los roles más expuestos a la IA, y que las organizaciones de mayor rendimiento serán aquellas donde personas y tecnología co-creen valor juntas. Según la Encuesta Global de CEOs (2026), el 42% de los máximos líderes empresariales del mundo señalan como principal preocupación si su empresa se transforma lo suficientemente rápido.

En este contexto, capacitarse en inteligencia artificial deja de ser un diferencial y pasa a ser una condición de empleabilidad y liderazgo efectivo. Y no alcanza con saber usarla, porque lo que define el resultado es cómo se usa, con qué preguntas, con qué objetivos y con qué responsabilidad.

En un mercado donde el acceso a la tecnología se democratiza rápidamente, lo que marca la diferencia es la persona que la usa, el equipo que la integra y el liderazgo que da sentido al proceso. Es así que una cultura de aprendizaje permanente para desarrollar habilidades, ya no es opcional. Y eso todavía es parte del terreno humano, donde tenemos grandes posibilidades de acción.

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