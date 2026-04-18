Banco Nación a la bolsa e hipotecas para todos: el mercado como solución que el Estado nunca animó

La Argentina podría transformar millones de vidas reorganizando y optimizando activos estatales ya existentes para potenciar el desarrollo económico.

La Argentina tiene recursos propios sin explotar que podrían transformar la vida de millones de familias. No se trata de ningún tipo de deuda o asistencia, sino de reorganizar y optimizar activos que el Estado ya posee para ponerlos a trabajar con mayor eficiencia. Dos propuestas concretas apuntan en esa dirección.

Un Fannie Mae argentino: el <b>FGS</b> al servicio del mercado hipotecario

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES acumula una cartera accionaria considerable en empresas privadas. Esas participaciones, muchas veces minoritarias y sin incidencia real en la gestión corporativa, podrían liquidarse de manera ordenada en el mercado de capitales y redirigir los fondos hacia un objetivo de alto impacto social: la creación de una entidad de securitización hipotecaria al estilo del modelo norteamericano de Fannie Mae.

El mecanismo es conocido y probado. Una entidad de ese tipo compra carteras de créditos hipotecarios a los bancos, los empaqueta y los emite como títulos respaldados en activos, atrayendo inversores institucionales —aseguradoras, fondos de pensión, fideicomisos— que hoy no tienen vehículos adecuados para financiar vivienda a largo plazo. El resultado es una reducción sustancial de las tasas hipotecarias, una extensión de los plazos que hace accesible el crédito para la clase media y un instrumento líquido en el mercado de capitales.

El círculo virtuoso es evidente: más crédito hipotecario implica mayor actividad en la construcción, uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo por unidad de inversión. Más empleo formal en blanco significa más aportes y mayores contribuciones al propio sistema previsional, fortaleciendo las cuentas del ANSES que originalmente aportó el capital semilla.

<b>Banco Nación</b>: privatización parcial, el modelo <b>YPF</b> como hoja de ruta

La segunda propuesta retoma la experiencia de la salida a bolsa de YPF, que permitió mantener el control estatal de la compañía mientras se incorporaban disciplina de mercado, transparencia corporativa y acceso a financiamiento privado. Aplicar ese esquema al Banco de la Nación Argentina significaría abrir una porción de su capital en el mercado de valores, sin resignar la participación mayoritaria del Estado.

Los beneficios son múltiples. La cotización pública obliga a estándares de gobierno corporativo más exigentes, expone la gestión al escrutinio de analistas e inversores y genera una valuación objetiva del activo. Al mismo tiempo, el banco captaría capital fresco para expandir su capacidad prestable, precisamente en el segmento hipotecario y productivo donde más se lo necesita.

Lejos de debilitar al banco público, la apertura parcial lo fortalecería: le daría acceso a los mercados de capital internacionales, reduciría su dependencia del Tesoro y le permitiría crecer sin comprometer el equilibrio fiscal.

Una agenda posible:

Ambas iniciativas comparten una lógica común: usar el Estado como catalizador, no como prestador directo. El objetivo no es que el gobierno administre más recursos, sino que diseñe estructuras que movilicen el ahorro privado hacia necesidades reales de la población. La vivienda propia para la clase media y un sistema bancario más robusto y transparente no son utopías; son metas alcanzables si se tiene la decisión política de reorganizar lo que ya existe.