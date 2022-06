Coronel Argentino del Valle Larrabure, un patriota, mártir, cristiano y un ejemplo para todos los argentinos

El coronel Argentino del Valle Larrabure, antes de ser secuestrado

El próximo 6 de junio se cumplen 90 años del nacimiento del Coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en 1974 por el ERP, durante la presidencia de la Sra. María Estela Martínez de Perón y pasó 372 días en cautiverio, en una “cárcel del pueblo”, un pozo sin luz y con el oxígeno que se introducía por un caño, sufría de asma. Cuando fue capturado pesaba mas de 80 kilos, su cuerpo asesinado y encontrado en una canaleta no llegaba a los 40 kg.

Cuando estuvo en prisión pudo enviar algunas cartas a sus familiares y escribir un diario de cautiverio. A partir del conocimiento de estos escritos, un grupo de laicos civiles y militares retirados sin coordinación previa, por distintos caminos e individualmente recurrimos al Obispo Castrense para su consideración como mártir por la fe. A partir de allí constituimos un grupo de amigos del Coronel Larrabure, para la postulación oficial del caso.

Las condiciones de cautiverio y su cuerpo nos señalan su sufrimiento, su valentía y fortaleza como soldado argentino y sus escritos nos regala un alma y una mente consciente de su calvario, pero elevada y aferrada a Dios, sobrepuesta a la tragedia y vicisitudes de su prisión.

El Cnl Argentino del Valle nos da un mensaje providencial para estos tiempos de desencuentros y tristezas entre los argentinos, es hora de escucharlo, reflexionar y actuar:

“A mis hijos, para que sepan perdonar”

“Al Ejército Argentino para que fiel a su tradición mantenga enhiesta y orgulloso los colores patrios”

“A mi tierra Argentina, ubérrima y acogedora, escenario infausto de luchas fratricidas…, para que cobije mi cuerpo y me de paz”

“AL PUEBLO ARGENTINO DIRIGENTES Y DIRIGIDOS PARA QUE LA SANGRE INÚTILMENTE DERRAMADA LOS CONMUEVA A LA REFLEXIÓN PARA DILUCIDAR Y DETERMINAR CON CLARIDAD QUE SOMOS HOMBRES CAPACES DE MODELAR NUESTRO DESTINO, SIN AMPARO DE IDEAS Y FORMAS DE VIDAS FORÁNEAS TOTALMENTE AJENAS A LA FORMACIÓN DEL HOMBRE ARGENTINO”

“Mi intención no es el insulto ni formular personalismo. Mas bien, me impulsa a escribir este cautiverio que me sume en las sombras, pero inundó de luz. Mi palabra es breve, sencilla y humilde; SE TRATA DE PERDON Y QUE MI INVOCACIÓN ALCANCE CON SU PERDÓN A QUIENES ESTÁN SUMIDOS EN LAS SOMBRAS DE IDEAS EXÓTICAS, FORÁNEAS, QUE ALIENTAN A LA DESTRUCCIÓN PARA CONSTRUIR UN “MUNDO FELIZ” SOBRE LAS RUINAS…”

Firmantes:

Martín Márquez Miranda (DNI: 17.364.608)

Gabriel López (DNI: 17.197.946)

Ricardo J. Urresti (DNI: 20.003.799)

Gral. R. José Luis Figueroa (DNI: 12.841.543)