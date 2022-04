La necesidad de cobertura contra la inflación mueve a los inversores

Los fondos de inversión mantienen unos $4,2 billones en activos bajo administración, donde los formados con CER hoy ya representan 14% del total (Reuters)

La preferencia por los bonos con cláusula de ajuste CER se ve plasmado en la industria -y ha pagado con creces-. Cómo referencia, en total los fondos de inversión mantienen unos $4,2 billones en activos bajo administración, donde los formados con CER hoy ya representan 14% del total, en comparación con apenas 3% de un año atrás, o incluso el 8% con que cerró el 2021. Logran así duplicar el Patrimonio Neto de los Dólar Link, y hasta superan a los fondos de renta fija en pesos de corto plazo (T+1).

De aquí que, este avance se explica por la combinación de tres factores:

Mayores flujos: Luego del récord de marzo, donde el segmento recibió más de $100.000 millones, abril se perfila para culminar como el segundo mejor mes, acumulando hasta el momento suscripciones (netas de rescates) por $60.000 millones. Manteniendo un ritmo promedio diario de ingresos por encima de $4.100 millones (no muy lejos de los $4.500 millones promedio diario del mes previo).

Esta dinámica, si se mira desde una perspectiva más amplia (a nivel anual), eleva a los $265 mil millones los flujos positivos acumulados en el año, representando el 66% del total recibido por la industria. Si bien aún falta mucho para cerrar el año, la foto muestra un cambio rotundo en la tendencia del mercado, donde los Money Markets se mantienen en negativo, los Dollar Linked comienzan a recuperarse, y los Renta Fija $ T+1 se posicionan como la segunda mejor opción elegida para los pesos.

Mayores rendimientos: los fondos CER han logrado superar consistentemente al resto de los segmentos en 9 de los últimos 12 meses. Esto no es sorpresa, y se mantiene en línea con lo sucedido en el mercado secundario de bonos, donde los ajustados por inflación también lideraron el desempeño en 7 de los últimos 12 meses.

En concreto, estos fondos acumulan una suba promedio del 18% en el año, por encima del coeficiente CER -índice elaborado por el BCRA diariamente para reflejar la evolución de la inflación, en base a la variación registrada en el IPC- que avanzó 15,6% en igual período.

Vale destacar igualmente que existe una gran dispersión entre los rendimientos máximos y mínimos de estos fondos (aún cuando todos buscan el mismo objetivo). De hecho, este spread hoy se estira hasta 250 puntos básicos -de los 170 pb de marzo-, y se relaciona en gran parte con las estrategias que sigue cada cartera. Y es acá donde se suma un tercer factor a la ecuación que es, básicamente, la composición de los portafolios.

Mayor composición: los Fondos Comunes de Inversión han demostrado ser un gran vehículo para pequeños y grandes inversores, a la hora de cubrirse contra la inflación, siendo una gran ventaja el manejo activo de las carteras por parte de los profesionales.

La participación de Bonceres y Leceres, pasó de representar el 8% al 18% sobre el total de patrimonio neto

De hecho, el crecimiento de este apetito es claro a la hora de mirar cómo se componen los activos bajo administración de la industria. Por algo, la participación de Bonceres y Leceres, pasó de representar el 8% al 18% sobre el total de PN; instrumentos que, en concreto, no sólo forman parte de los fondos con estrategia CER de base, sino que también se incorporan para sumar rendimiento y/o cobertura a otras opciones. En este camino, las licitaciones del Tesoro, específicamente de Letras ajustables por CER, jugaron un rol muy importante.

Un punto que también afecta la duration (plazo medio) de la cartera de estos fondos es que, en las últimas semanas, sin ir más lejos (y canje mediante del TX22), se vio como posiciones a más de 24 meses (2 años) hoy ponderan un 17% del total de las carteras y duplica la posición de enero (que tocó un mínimo del 8%). Esto compara contra vencimientos de 6 a 12 meses que representan 43% promedio de los portafolios. Una tendencia que no parece que se modifique, mientras el Tesoro logre ‘rollear’ sin contra tiempos los vencimientos que enfrenta por delante.

Hacia adelante

Ahora bien, hacia futuro ¿cómo se sigue protegiendo a los pesos? Bajo la premisa de armar una cartera diversificada, en pos de reducir volatilidad y riesgo, la disyuntiva se mantiene sobre la distribución entre los distintos ajustes. Está claro que la mayor ponderación se mantiene sobre la cobertura contra la inflación, la cual persiste elevada (los datos de alta frecuencia de abril vuelven a colocarse por encima del 6 por ciento).

No obstante, dados los niveles actuales de los precios de los activos por CER, hay que tener en cuenta que la volatilidad puede ser importante en un marco de alta sensibilidad. Las licitaciones del Tesoro seguirán siendo un driver para seguir de cerca, analizado desde el punto de vista del roll over de los vencimientos y de cómo lo consiga (si le es posible extender o no los vencimientos, y si es “generoso” o no respecto a la curva actual).

Es por ello, que es muy importante identificar qué opción se adapta mejor al perfil de riesgo de cada ahorrista. Los más conservadores deberían apuntar a opciones más bien cortas, mientras que aquellos más agresivos pueden buscar mayor riesgo estirando duration (asumiendo una mayor volatilidad). Como referencia, hoy estos fondos mantienen tasas internas de retorno negativas (CER -6/7% anual) y un plazo medio del orden del año.

