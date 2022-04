Argentina, entre lo esperado y lo inesperado

El presidente Alberto Fernández, en una encrucijada permanente (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Argentina todo puede ser inesperado, como la inesperada renta, que de concretarse traería esperada inconformidad y complicaciones políticas, entre otras cuestiones.

Los amigos del Presidente, o en todo caso quienes intentan robustecerlo en su gestión, creen que debe fortalecer el rumbo derribando obstáculos insalvables. Ahí señalan al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y en segundo lugar al hecho de tener políticas amigables con comerciantes y empresarios para que la inflación en aumento, esperada, pueda de esta forma contenerse.

Con respecto al primer tema, el jueves el Presidente estará en Neuquén (al menos al cierre de esta análisis estaba confirmado), donde se hará el lanzamiento oficial del gasoducto Néstor Kirchner. El primer tramo unirá Neuquén y Buenos Aires, demandará una inversión de USD 1.566 millones. Esta obra debería estar operativa para el próximo invierno. La segunda etapa prevé la continuidad de la ejecución hasta el sur de Santa Fe y permitiría vincular con el gasoducto del Noreste (GNEA), para abastecer a las provincias hoy aisladas del sistema. Le piden al Presidente la cabeza de Basualdo, aliado de CFK y La Cámpora. ¿No estará en la foto?

En cuanto al segundo tema, el proyecto de creación del impuesto a la renta inesperada anunciado por el ministro Guzmán, no es bienvenido por los sectores con los cuales el albertismo quieren amigarse . Sucede que en la interna que tiene el Gobierno, el kirchnerismo duro buscaba un aumento de las retenciones al agro. El albertismo no se lo concedió, pero busca congraciarse a través de este nuevo impuesto al que tratarían de presentar como “un aporte” con el intento de poder ingresarlo por el Senado. Lo cierto es que los entendidos en la materia creen que tendrá gran dificultad para su aprobación. Es más hablan, en el caso de Diputados, que no pasaría de los 127 votos. José Di Mauro, periodista especializado en el tema parlamentario, menciona que el número clave lo dio la votación en bienes personales, donde ganó el oficialismo por 127 a 126, faltándole a la oposición tres miembros. Di Mauro cree que el oficialismo contaría con el apoyo del bloque Provincias Unidas y de la izquierda.

El tributarista César Litvin, consultado por Infobae, dijo: “Es todo dinámico, pero al momento existen dos versiones. Una de ellas es aplicar un impuesto nuevo a los sectores que han ganado por el aumento de sus precios (campo, minería, petroleras, etc) o un porcentaje adicional del impuesto a las ganancias para las rentas extraordinarias”. Litvin consideró que, en cualquiera de los dos supuestos, tendrá el rechazo de los contribuyentes, que han llegado a un límite de tolerancia por la desbordante carga fiscal. “Ganancias tiene una tasa efectiva del 39,5%, aumentarla puede ser confiscatorio”, afirmó y recordó que “según el banco Mundial, que mide tasa tributaria en porcentaje de utilidades, Argentina está en un pésimo penúltimo lugar con 106,3% entre todos los tributos”.

Con respecto al Consejo de la Magistratura, el 16 de diciembre de 2021, se conoció el fallo de la Corte. El 1° de febrero el Ejecutivo mandó un proyecto a Extraordinarias, el cual no se trató. El 7 de abril, el Senado con modificaciones de Weretilneck, aprobó un proyecto. German Martínez declaró que Diputados no tenía tiempo suficiente en cuatro días hábiles para tratarlo, dado que el 15 de abril vencía el plazo fijado por la Corte.

La Corte Suprema le ha pedido ayer el expediente al juez federal de Paraná Daniel Alonso y se espera que hoy emita una nota aclaratoria informándole a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, para que diputados y senadores elijan sus representantes y sumarlos a los 13 actuales. La oposición ya los eligió, el sector académico lo hizo ayer. Y según pudo saber este medio, el Dr. Rosatti, asumiría como presidente del Consejo de la Magistratura a fin de mes.

Cristina Fernández de Kirchner agotó todas las etapas de entorpecimiento a la gestión de su Presidente . Primero lo hizo a través de discursos urticantes hacia su compañero de fórmula. Luego a través de cartas. Después fue a través de su hijo Máximo Kirchner, cuando lo impulsó -o no impidió-, que renunciase a la jefatura del bloque oficialista. Y por último su discurso en la Asamblea Parlamentaria Eurolat, donde jóvenes que han dejado de serlo, cantaban consignas no apropiadas para el evento; diluyendo la imagen de nuestro país ante representantes europeos de donde debieran llegar inversiones a la Argentina. Las palabras de CFK en alusión a los símbolos que hacen a la investidura presidencial, degradando a quien los ostenta, fue el último eslabón en la cadena de los debilitamientos presidenciales. Ya no es inesperado.

Tampoco es inesperada la actitud de la CGT, que ayer reunió a la mesa chica, donde se fijó el temario a tratar el jueves en reunión de Consejo Directivo. El mismo incluye salarios, inflación, precios, jubilados y un tema no menor: la preocupación de la central obrera ante la falta de decisión del Presidente de conducir los destinos del país, con la incertidumbre que esto genera. También Infobae supo que se está analizando la creación del Movimiento Sindical Peronista, el cual estaría integrado por 150 organizaciones sindicales de todo el país con el objetivo de recuperar al peronismo. Para presentarlo en sociedad, se analiza la organización de un acto con la presencia de 5.000 dirigentes del país a realizarse en Obras Sanitarias. La fecha no está aún definida, pero estiman sería cercana al 1 de mayo.

El ex ministro Daniel Arroyo sostiene que la inflación en los barrios siempre es dos puntos más que la informada por el INDEC. Que es imperioso un plan integral antiinflacionario y algo no menor: “En Argentina está quebrada la relación entre la política y la sociedad”. Si de inflación hablamos, no cabe lo inesperado. Es un desafío histórico que Argentina no sabe cómo maneja. En 2010, recuerda el colega Alejandro Bonalumi, con $ 10.000 se compraba un auto, en estas Pascuas seis huevos.

El peor de los problemas es que la sociedad no espera que la política genere futuro.

