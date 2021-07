Notas de un emprendedor a otros emprendedores

El largo y arduo camino del emprendedor

Estas líneas están dirigidas a todos los que estén pensando en emprender, o recién comienzan: ¡espero que les sean útiles!

Hace unos años que emprendo y aprendo, ¡sí, aprendo! Porque emprender es enfrentarse todos los días a nuevos desafíos: temas legales, contables, infraestructura tecnológica, producto, ventas y mucho más.

Cuando miro para atrás, recuerdo esos primeros días en que veía una idea tan clara e imaginaba el éxito en mis manos. En mi cabeza tenía un mercado potencial enorme, al cual le vendería miles de suscripciones y ganaría millones. “El primer año vendo tanto, el segundo duplico o triplico, y ya está: ¡unicornio!”, pensaba.

¡Y no es tan simple, gente! Les adelanto algo clave: el esfuerzo y la energía que se invierte, los problemas que surgen a diario y la práctica del caerse y volverse a levantar, es lo que nos va a hacer triunfar.

Ahora bien, quiero remarcar dos temas que a mi entender, son cruciales para los emprendedores tecnológicos que buscamos escalar a otros países, generar tracción de ventas y levantar rondas de inversiones de forma rápida. Uno es la estructuración legal y contable; y el otro es la arquitectura de software y tecnología para lograr ese crecimiento.

En mi experiencia, y las de tantos otros amigos emprendedores, la primera vez que hacemos esto lo hacemos mal, si lo hacemos pensando en el corto plazo y tratando de ahorrar dinero… Dinero que quizás no tenemos.

En cuanto a lo legal, elaboramos documentos con modelos que nos comparten otros emprendedores, abrimos sociedades sin conocer la forma y las posibilidades que brindan a futuro, ofrecemos porcentajes de equity que perjudican el cap table, entre muchos otros errores.

¿La solución? Trabajar desde el inicio con estudios contables y jurídicos “especializados” en startups y rondas de inversión. Es una cuestión súper importante que lamento no haber conocido al comienzo, ya que hubiera ahorrado más de la mitad de tiempo y del dinero.

Un equipo que entiende sobre estas cuestiones analiza nuestra situación y plantea diversas opciones. Cruzás sociedades, armas una estrategia de taxes, ¡tenés solidez y consistencia desde el principio! Pensemos que cualquier error de este tipo, con el paso del tiempo, puede ser muy difícil de desarmar. En las series seed quizás no tengan una auditoría muy profunda, pero si queremos hacer una Serie A (aún no la hicimos, pero la visualizamos en un mediano plazo) vamos a tener que realizar estos ajustes porque no resistimos el due diligence.

Con respecto a lo tecnológico, los que construimos software tendemos a caer en una trampa difícil de sortear: cuando comenzamos, implementamos determinadas formas que luego no nos permiten crecer. Miramos el sistema del futuro inmediato, hacemos que funcione y luego le vamos agregando y “emparchando” distintas funcionalidades. Eso al cabo de un tiempo termina siendo un “Frankestein” imposible de mantener. Incluso, puede ser que se desarrolle en lenguajes de programación obsoletos y con bases de datos que complican el crecimiento.

Dicho todo esto, me pregunto: ¿qué pasaría si el día cero, el día que surge la idea de crear una solución tecnológica, “alguien que ya lo haya hecho” nos contara su experiencia, nos aclarara las cosas y nos marcara un rumbo a seguir?

Está lleno de mentores y charlatanes que publican y se muestran en las redes dando recetas milagrosas y mostrándote la teoría de distintas metodologías

Remarco “que ya lo haya hecho” porque está lleno de mentores y charlatanes que publican y se muestran en las redes dando recetas milagrosas y mostrándote la teoría de distintas metodologías. Pero cuando les preguntás qué hicieron, qué solución brindaron, qué producto desarrollaron, cuánto vendieron o cuántos puestos de trabajo generaron, la respuesta es “nada”. Y son esas personas las que pueden confundirnos y meternos en un pantano del cual es difícil salir.

Retomando el tema de la tecnología, considero que hacerlo mal o bien cuesta lo mismo. Es muy importante analizar el sistema lo más amplio y escalable posible. Imaginarse millones de usuarios utilizándolo. Pensarlo siempre a gran escala.

En definitiva, si hubiera sabido todo esto de entrada, podría haber desarrollado por única vez todo el sistema y encarado de forma prolija y ordenada los documentos legales y las sociedades. Esto se traduce en un ahorro inmenso de tiempo, dinero y energía.

Hoy, soy un emprendedor que persigue 24/7 su sueño y con más experiencia que antes. Me levanto todos los días a buscar mi sueño. Solo espero que estas notas sirvan de señales, abran interrogantes y alienten a quienes estén comenzando sus caminos para buscar el mentoreo adecuado y llevar sus startups a lo más alto!

