“Con este libro no alcanza”

Jonatan Viale y otro contundente editorial que describe la realidad argentina

Volvieron los bolsos. Lo quieren tapar pero volvieron los bolsos. ¿Cuál es la marca de bolsos más exclusiva del mundo? Hermès. Obvio. ¿Y de dónde sale el nombre? De Hermes, que no es Binner, el dios griego de los bolsos. Mitología griega hasta para los bolsitos. Hermes era el dios mensajero, el que llevaba y traía cositas.

Los mensajes, los viajes, las encomiendas del Olimpo. Llevaba y traía órdenes de Zeus. También manjares, regalos, monedas de oro. Era el valijero de los dioses. Era el Antonini Wilson de la mitología griega. Con una sola diferencia: este no se quedaba con la comisión.

José López, Felisa Miceli, Antonini Wilson, La Rosadita, Shakira. Son sinónimos de bolsos, de valijas, de sobres. Son sinónimos de cash, de efectivo, de ‘físico’, como dice (Leonardo) Fariña. En la Argentina kirchnerista había una pasión por el dinero en negro. ¿Te acordás cuánta plata llevaba José López en ese bolso que ocultó en el convento? 8.982.000 dólares, 153.000 euros, 425 yuanes, 49.000 pesos.

Esta persona fue 12 años secretario de Obras Públicas de la Nación. Esta persona fue 12 años funcionario en la gobernación de Santa Cruz. Y antes había sido secretario de Obras Públicas de Río Gallegos. 25 años trabajando al lado de la familia Kirchner. Pero lo entregaron, le soltaron la mano.

¿Vos te acordás de “Shakira”? La señora Mirta Guerrero, antes de que asuma Macri como presidente, fue y sacó toda la plata del Banco Nación, sucursal San Salvador de Jujuy. ¿Te acordás cuanta plata sacó en bolsos? $32 millones. ¿De quién era ese dinero? De Milagro Sala, dinero que le robaba a los pobres jujeños.

El mecanismo siempre era el mismo: plata en negro, plata en efectivo, retornos, vueltos, comisiones. Vos seguro recordás cómo se financió un acto que hizo Nicolás Maduro en el estadio del club All Boys el 8 de mayo de 2013. Es el mismo mecanismo de los bolsos. Fondos en negro que salen siempre del mismo lugar: el Estado, y que llegan siempre al mismo lugar, los amigos del poder.

Luis D’Elía usaba la plata para bancar su estructura (el partido Miles); Milagro Sala usaba la plata para armar su proyecto político en Jujuy y hacerse una mansión; José López prefirió hacerse una casa en Tigre, pero el mecanismo era siempre el mismo. A veces el canal era una valija que venía desde Venezuela. A veces el canal era un bolso que venía desde Planificación. Pero siempre era lo mismo: corrupción.

Bueno, en las últimas horas pudimos confirmar lo que todo pensábamos. Los bolsos volvieron, los bolsos están de vuelta. Primero fue el escándalo de la TV Pública: $11.400.000 extraídos del Banco Itaú para financiar supuestamente una miniserie sobre (Manuel) Belgrano. Si se levanta Belgrano, los caga a patadas a todos;

Y ahora tenemos los sobres del Movimiento Evita: $1.400.000. ¿Cómo fue? El sábado a la mañana, la Gendarmería encontró 33 sobres de papel madera en una camioneta Renault con tres militantes del Movimiento Evita. ¿A dónde iban? A un acto en la Basílica de Luján por los 8 años de papado de Francisco.

¿Explicación? Era para pagar los 100 micros que llevaron a los 3.000 militantes que fueron al acto. Primera pregunta: ¿qué hace un movimiento social que gerencia cientos de miles de planes sociales financiando un acto político-religioso? Segunda pregunta: ¿está bien mover 100 micros con 3.000 personas en plena pandemia? Tercera pregunta: ¿estamos 100% seguros que el origen de los fondos no es el Estado nacional

Digo esto porque los dos jefes del Movimiento Evita tienen altos cargos en el gobierno nacional. Fernando “Chino” Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la jefatura de Gabinete de la Nación. Emilio Pérsico es secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

¿Hace falta que expliquemos que los grupos piqueteros dejaron de ser un actor social y se convirtieron en un actor político? ¿Hace falta que expliquemos que los movimientos sociales tienen más presupuesto que algunos ministerios o incluso algunas provincias?

Solamente mirando la cantidad de militantes te das cuenta el poder de fuego que tienen. 600.000 personas enroladas en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Allí el Movimiento Evita tiene 400.000. 70.000 personas enroladas en Barrios de Pie. 70.000 personas enroladas en la CCC (Corriente Clasista y Combativa). 15.000 personas enroladas en el Polo Obrero (el brazo piquetero del Partido Obrero).

¿Cómo creés se financian estos movimientos? Con plata del Estado, con la nuestra, con la tuya, con la mía, con nuestros impuestos. Entonces, sin ánimo de igualar al Movimiento Evita con José López, lo que se vuelve a poner sobre la mesa es cómo se financia la política. La opacidad, la oscuridad que hay en el manejo de los fondos públicos.

El caso de Martín Soria va en la misma línea. ¿Ustedes saben cómo se financiaba el proyecto político del flamante ministro de Justicia? Martín Soria se hizo de USD 450.000 gracias a sus empleados de la intendencia de General Roca. ¿Cómo era el mecanismo? Él fue intendente durante 8 años, allí les retuvo el 6% de sus salarios a 38 funcionarios de su confianza durante 8 años.

Fácil: de cada 100 pesos que el municipio pagaba, 6 eran para Soria. Obviamente en negro, obviamente sin rendición de cuentas. Si te negabas, no te contrataba. Pero era “voluntario”. Para la Justicia de Río Negro no hubo delito. Pero es más de lo mismo. Dinero sucio, dinero negro, dinero manchado, plata de la gente usado para la política.

Por eso hoy la responsabilidad es de la oposición no pasa solamente por presentar libros. Divino el libro de Macri, divino el libro de Vidal, divino el libro de Bullrich. No alcanza. Macri sabe que él y su equipo tienen un gran responsabilidad en la vuelta del kirchnerismo. Macri sabe que su gobierno fue lo suficientemente malo como para que regrese gente procesada por lavado de dinero con hoteles, por ocultar plata en un convento, por no terminar rutas, por recibir coimas de empresarios, por garantizar la impunidad de Irán en la AMIA, por la tragedia de Once, por robarse la plata de los pobres jujeños.

"Primer Tiempo", el libro de Mauricio Macri

Por eso, el gran desafío de la oposición es postergar los egos. Deberán entender que los apellidos no son importantes. Ni Macri, ni Larreta, ni Vidal, ni Lousteau, ni Espert, ni López Murphy, ni nadie. La oposición -se llame como se llame- tiene un mandato popular.

1) que se doble pero no se rompa (mantener la unidad); 2) sostener la división de podere, cueste lo que cueste; 3) encontrar para 2023 al mejor candidato. Seguramente Cambiemos va a recrear la experiencia de Cristina: “Con Macri no alcanza, pero sin Macri no se puede”. Seguramente Cambiemos entenderá que Macri tiene que estar en el armado pero no necesariamente como candidato presidencial, porque eso expulsa votantes moderados que no forman parte del núcleo duro.

Por eso sospecho que lo más importante será trabajar sobre el ego de esta gente. Es mucho más importante la República que un simple apellido. ¿Sabés por qué Porque Argentina está hecha pedazos. La mejor noticia que tuvimos en los últimos meses es que una chica no apareció muerta. La casa -o mejor dicho la carpa donde vivía Maia Beloso- es el mejor retrato de la Argentina destrozada. La foto es un editorial en sí misma.

¿Sabés cuántos chicos viven así según la UCA? 316.000. Ranchos casillas, indigencia, falta de comida, ratas, dengue, hantavirus. Yo te puedo asegurar que el COVID-19 es la menor de las preocupaciones para esta gente. Si así está Villa Lugano, ¿cómo te pensas que está el conurbano profundo?

Un solo dato: en el 2001, en el Gran Buenos Aires, había 385 asentamientos. En 2016, último dato oficial había 1.100 villas, donde vivían 419.000 familias. ¿Esto es progresismo? ¿Esto es redistribución? ¿Esto es “el Estado presente”?

Lo único que está presente son los bolsos, que volvieron para quedarse.

El texto pertenece al editorial del periodista y conductor difundido en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia) del jueves 18 de marzo de 2021.

