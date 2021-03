“Más que un gobierno de científicos parece un gobierno de mentirosos”

Argentina's President Alberto Fernandez (L) delivers his State of the Nation speech that marks the opening 2021 session of Congress, as vice-President Cristina Fernandez de Kirchner looks on in Buenos Aires, Argentina March 1, 2021. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

Hay un señor que escribía más o menos bien que se llamaba Borges, era más o menos bueno. Escribió una columna de opinión en Clarín el 8 de marzo de 1984 que se titula “Si hay miseria que no se note”, que mantiene vigencia. Habla de los hipócritas argentinos. Dice Borges: “Los terroristas arrojaban sus bombas y para no herir sus sentimientos se los llamaba activistas. El terrorismo estrepitoso fue sucedido por un terrorismo secreto que se llamó represión. Gremialista es el mote que se otorga a ciertos matones. Un negocio turbio en Argentina es un negociado. Cobrar excesivamente un trabajo es hacerse valer. En vísperas de un certamen de fútbol apodado el Mundial, las autoridades repartieron ropa a la gente para que los turistas no adviertan que había pobreza en Buenos Aires. Un ministro es el titular de la cartera. Un ciego, yo lo soy, es un no vidente. A los maestros se los llama docentes, a los porteros, encargados, a los basurales, cinturón ecológico. A los controles de vehículos, operativo sol. Ofrezco este primer borrador, sin duda incompleto, del vocabulario habitual de nuestra hipocresía. La Academia Argentina de Letras bien puede ampliarla”.

Hace un año el Presidente dijo que este era un gobierno de científicos y no de CEOs. Con el mayor de los respetos... No parece ser la ciencia el eje rector del gobierno, sino la mentira y la hipocresía. Por momentos, más que un gobierno de científicos parece ser un gobierno de mentirosos. Y te lo voy a argumentar con datos, no con opiniones.

Primera mentira o hipocresía: pluralidad de voces

Nos venden la democratización de la palabra; nos venden pluralismo, nos venden amplitud, nos venden diversidad, pero mandan a quemar los libros de Beatriz Sarlo y a prohibir los libros de Mauricio Macri.

¿Hay algo más reaccionario que prohibir un libro? ¿Hay algo más fascista que censurar un libro? Venden progresismo pero son profundamente retrógrados. Bueno, esto también es parte del relato. Hacerte creer que son democráticos, hacerte creer que son tolerantes, hacerte creer que disfrutan escuchando todas las voces.

Pero en el fondo el kirchnerismo tiene un espíritu profundamente autoritario. Hay un alma oculta censora, controladora, vigilante. Tienen una concepción stalinista del poder. Una y otra vez se comportan como una policía del pensamiento. Ellos te dicen qué se puede leer y qué no se puede leer. Ellos te dicen qué se puede escuchar en radio y qué no se puede escuchar en radio. Ellos te dicen qué canales mirar y qué canales forman parte del eje del mal. Acordate de ‘nodio’, el obvervatorio de medios.

Pero no es nuevo. Forma parte de su historia. Esto mismo ya lo habían hecho con Vargas Llosa en la Feria del Libro. ¿Te acordás cuando Horacio González, el ex director de la biblioteca nacional, vetó al escritor peruano porque era demasiado gorila? Entonces, nuestra humilde sugerencia. Cuando te digan que son tolerantes y democráticos, no les creas. Es humo. Son profundamente autoritarios. No les gusta la disidencia, no les gusta la crítica, les encanta el pensamiento único.

Segunda mentira o hipocresía: el lawfare

¿Qué es el lawfare? La influencia de la política en la Justicia. Ellos dicen que “el gato Macri” armó todas las causas de Cristina y digitó las investigaciones de los jueces. Mirá lo que pasó ayer. “El Senado designó al abogado de Cristina Kirchner como camarista federal. Roberto Boico fue aprobado por la mayoría oficialista y ocupará una vocalía en el tribunal que debe entender en causas de corrupción”. ¿Hay algo más lawfare que esto?

Jonatan Viale y un filoso editorial sobre la realidad argentina, en medio de la pandemia y la crisis.

El abogado de Cristina, el abogado de Parrilli, el abogado de Boudou, va a ser camarista federal. O sea juez de jueces. Es la persona que va a revisar el fallo de los jueces. Pregunto: ¿qué habría pasado si durante el gobierno de Macri hubieran nombrado al abogado de Macri -Pablo Lanusse- como camarista federal? Un escándalo nacional. Tenías a Bonafini haciéndole un escrache en la casa a Lanusse; tenías a Peñafort escribiendo una catarata de tuits. Tenías a Leopoldo Moreau pidiendo el juicio político del Presidente. Pero no. No pasa nada. Nos encaminamos a la colonización total del Poder Judicial, pero nadie dice nada.

Entonces, segunda humilde sugerencia: cuando te digan que quieren una Justicia libre, independiente, sana, fuerte, robusta y sin presiones políticas, no les creas. Es humo. Quieren una justicia que dependa de Cristina.

Tercera mentira o hipocresía: la defensa de los jubilados

La semana pasada, la Vicepresidenta se quebró. Casi se pone a llorar porque el Gobierno no les pueda aumentar a los jubilados. Según ella, es por culpa de los jueces. Sin embargo, no tiene ningún problema en seguir reclamando por sus dos jubilaciones vip. Una como ex presidenta; otra como viuda de un ex presidente. $1.700.000 por mes. $100 millones de retroactivo sin pagar Impuesto a las Ganancias. ¿Te parece un lindo mensaje para la gente?

Más del 60% de los jubilados gana $20.000 por mes. Mientras tanto, te doy algunos ejemplos de jubilaciones y pensiones de privilegio de la política argentina. Raúl Zaffaroni: $850.000 por mes. Adolfo Rodríguez Saa: $529.000 por mes. Amado Boudou: $400.000 por mes. Daniel Scioli: $300.000 por mes. Y repito: tenemos el caso de Cristina que está peleando por recibir dos pensiones vip.

Entonces, tercera humilde sugerencia o recomendación: cuando te digan que están preocupados por los jubilados, no les creas. No les duele que la mayoría gane una miseria. No les duele que hagan una cola de cinco cuadras para vacunarse. Están mucho más preocupados en sus jubilaciones, en su bolsillo, en su billetera. Te venden progresismo con la American Express. Te dan clases de moral leyendo Página 12 en Coronel Díaz y Libertador. Por eso, con la mejor intención, no les creas. Usan el relato de los jubilados y después ajustan con ellos.

Cuarta mentira o hipocresía: el Estado te cuida

¿Te acordás cuando criticaban ferozmente a Chile con las filminas del profesor Fernández? No sabemos qué pasó, pero las filminas desaparecieron. Al parecer,se rompió el PowerPoint de Casa Rosada. Porcentaje de la población vacunada en Argentina: 4,26%. Porcentaje de la población vacunada en Chile: 31,43%. ¿Cómo se llega a estos números? Fijate. Argentina aplicó 1.920.000 dosis para 45.000.000 habitantes. Chile aplicó 5.722.000 dosis para 18.200.000 habitantes.

Fijate lo que tuitea el “Cuervo” Larroque, ministro de la provincia de Buenos Aires. “Ladran Sancho, señal que vacunamos”. Estimado ministro Larroque, a este ritmo Sancho y el Quijote se vacunan en el 2034. Estoy seguro que el ritmo va a mejorar. Estoy seguro que en algún momento van a llegar las 51 millones de vacunas que Ginés había prometido el 28 de diciembre.

Pero mientras tanto, aflojen con el relato. No están en condiciones éticas de enseñar a vacunar después de haber priorizado a las familias Massa, Zannini, Duhalde y Moyano. Entonces, cuarta y sugerencia o recomendación: cuando te digan que el Estado te cuida, desconfiá. Cuando te digan que nadie se salva solo, desconfiá. Lo primero que hicieron fue garantizarse las vacunas para ellos. Y todavía no renunció ninguno. Y todavía no pidieron perdón.

En síntesis... El doble discurso es abrumador. Venden pluralidad de voces pero censuran libros. Se quejan de lawfare pero nombran camarista al abogado de Cristina. Lloran por los jubilados pero ganan casi $2 millones de jubilación vip. Critican la compra de dólares pero el ministro de Economía y el presidente del BCRA no los venden ni con un arma en la cabeza.

Se indignan con los incendios intencionales en la Patagonia, pero tienen de ministra a la abogada del fundador del grupo RAM, Elizabeth Gómez Alcorta. Es la abogada de Facundo Jones Huala, un encantador jovenque manda a quemar estancias,

No parece ser un gobierno de científicos. Parece un gobierno de relatores. Parece un gobierno de mentirosos.

El texto pertenece al editorial del periodista y conductor de Pan y Circo (Radio Rivadavia) del viernes 12 de marzo de 2021.

