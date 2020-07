Antes de asumir como presidente, Mauricio Macri era consciente de los problemas de los servicios de inteligencia. “Todos tenemos claro que queremos una side que nos de tranquilidad. Que nos cuide. Que nos proteja, que se ocupe del terrorismo, del narcotráfico, de la trata de personas y no del carpetazo y el apriete como viene siendo la constante desde hace años. El cambio de nombre no cambia nada. Lo que cambia es el tipo de políticos que conduzca a los servicios de inteligencia. Necesitamos políticos serios y responsables que no usen los servicios de inteligencia para el apriete y el carpetazo”, afirmó, días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Qué ocurrió entre aquellas promesas democráticas y los oscuros hechos que se produjeron? No se puede saber en parte porque el ex Presidente no siente la necesidad de aclarar lo sucedido. En el mejor de los casos –si es que no sabía lo que se estaba haciendo en su nombre— debería estar perplejo e indignado con sus ex funcionarios. Arribas era de su máxima confianza, a tal punto que vivió en la su vivienda de Macri en el período en que este fue presidente.