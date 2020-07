La humanidad está siendo testigo de un momento histórico en relación con las implicancias de la pandemia en los distintos ámbitos de la vida. La situación de las mujeres y las tareas de cuidado no queda exenta de estos movimientos. Desde la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, no se ha presenciado una situación similar. Antes del Covid-19 las mujeres realizaban el triple de trabajo doméstico y asistencial no remunerado que los varones. Con el comienzo de la pandemia, y el cierre de las escuelas como así también la necesidad de asistencia de familiares que requieren cuidados, se ha incrementado la demanda de las mujeres y niñas.