En 2020, además de la incertidumbre económica y legal, se le agregó una terrible incertidumbre laboral y comercial gigante. ¿Aguanto un mes más el alquiler del local o no? ¿Compro mercadería o no? ¿Mis clientes tendrán trabajo o no? ¿Podrán abastecerme mis proveedores o no? ¿La cuarentena durará 10 o 100 días? Imposible responder a estas preguntas. No hay certeza alguna. El Gobierno no ha generado ni aportado ninguna certidumbre. Las persianas se van cerrando ante la desesperanza y el cansancio de empresarios y comerciantes que empujaron todo lo que pudieron, pero se cansaron de desengañarse.