En esta línea la persecución mediática y el intento de criminalizar a las personas que quieren salir a correr es una muestra más de las ciénaga moral y el desprecio por el conocimiento que muestran. Muchas personas calificadas en el mundo han explicado que la actividad física es buena y que al aire libre no hay riesgos si se mantiene la distancia adecuada. El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que “no hay ningún elemento para asociar la actividad física con el aumento de casos”. Muchas ciudades del mundo comprobaron que la actividad física no sólo no trae problemas sino que, por el contrario, beneficiaba enormemente. Fernández, en cambio, expresó: “Querían salir a correr y pasear, salgan; ahí están las consecuencias”. Ya va teniendo el tonito de odio para el que lo contradice, tan típico de CFK. Por supuesto las supuestas consecuencias del “problema” de la actividad física no se ven. Lo que sí es evidente son las consecuencias, cada vez peores, del desastre de este gobierno -mezcla de autoritarismo, ideologización y mala praxis. Desde un principio deberían haber realizado muchos tests y trabajado muy fuertemente sobre las poblaciones de riesgo, tal como les señaló tantísima gente seria. No lo hicieron, entonces apelan al miedo y a meter culpa a ciudadanos, que lo único que quieren es que el Estado no los funda y que se respeten sus derechos. Los ciudadanos tienen mucha más responsabilidad y sentido común que algunos políticos.