En Argentina, la actividad laboral es una de las más reguladas, supuestamente para beneficiar a los trabajadores, aunque en realidad los ha perjudicado notablemente al desalentar la inversión y la contratación. Los sindicatos son una fuerza política esencial (que impide que nadie que no tenga su bendición pueda efectivamente gobernar). Y esta combinación de sindicatos politizados y gobiernos interesados en los trabajadores, ha convertido a las personas en miembros de un ejército al que no se incorporaron voluntariamente, y que utiliza su fuerza laboral para sus propios fines estatales, y no para los fines particulares de cada trabajador.