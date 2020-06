1) porque Vicentin está en convocatoria de acreedores y el Poder Ejecutivo, que dice que va a salvar la empresa, también está en convocatoria de acreedores porque está negociando una deuda pública que no puede pagar. Debe ser un caso único en la historia que alguien que está en cesación de pagos diga que sale en salvataje de quien está negociando una reestructuración de sus deudas con proveedores y bancos. Dicho más directamente, un gobierno que no puede pagar su propia deuda y además su principal fuente de ingreso es la emisión monetaria del Banco Central, ¿pretende pagar la deuda de Vicentin? ¿Con qué lo va a pagar si los recursos impositivos no le alcanzan ni para hacer frente a los gastos corrientes?