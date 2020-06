Me atrevo a aventurar que no; que a menos que abjuremos, de palabra y de hecho, de las características centrales que nos distinguen como especie, lo más probable es que, en el mejor de los casos, retomemos unas vidas muy parecidas a las que teníamos. Los trabajos presenciales regresarán, porque los humanos, para bien o para mal, necesitamos relacionarnos de una manera mucho más natural, directa, inmediata, afín y cercana que la que nos puedan brindar el WhatsApp, el Zoom y el Skype y porque, si miramos con descarnada sinceridad en nuestro interior, nadie quiere marchitar su vida encerrado en casa sin apartar la vista de la PC o la pantallita del celular. Si las aspiraciones de una vida más creativa y espiritual nos deslumbran hoy, sumergidos como estamos en el encierro de la cuarentena, todos sabemos que se disolverán en la nada cuando nos atropelle implacable la rueda de la rutina; volveremos a ir por la vida con la lengua afuera sin saber por qué, viviremos acongojados, anticipando riesgos que en realidad no han llegado, regresará la compra compulsiva de cosas que no necesitamos seguiremos aceptando sin pestañear situaciones políticas repugnantes, rechazaremos el esfuerzo, el mérito, el sacrificio y, sin aceptar nuestra cuota de responsabilidad en ello, lamentaremos que el mundo sea tan injusto.