Las medidas de Rodrigo provocaron un fuerte malestar social. Días más tarde el líder del radicalismo Ricardo Balbín concurrió a Olivos para entrevistarse con Isabel Perón. A la presidenta la acompañaban los ministros Rocamora (Interior) y Vignes (canciller). López Rega se encontraba en el extranjero. El titular de la cartera del Interior trató con deferencia al dirigente radical. En cambio, con el canciller, Balbín mantuvo un duro intercambio. Vignes afirmó: “Usted es muy pesimista, y no reconoce que a la Presidenta la aplauden en la calle”. Respondió Balbín: “Si, los trescientos que le juntan todos los días cuando sale de la Casa de Gobierno. Pero llévela al cine y que vea si la aplauden cuando aparece en los noticiarios”. Al retirarse, el radical se dirigió a la jefa de Estado: “Señora, si no hay cambios, me resultará muy difícil volver”.