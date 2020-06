En esta situación nos vimos afectados: con los locales cerrados, no hay app que funcione. Entonces pensamos en la necesidad cotidiana del ciudadano que se queda en casa, pero también en la del comerciante que si no produce no prospera. Entendimos que el microemprendedor debe continuar alimentando su negocio y para ello necesita de liquidez. Por otro lado tomamos la necesidad del cliente de ordenar sus compras y por ello creamos la opción CompraFutura. Dejás planificada la compra, el medio de pago, y el modo de envío. A eso le sumamos una red de delivery que en este contexto genera nuevos puestos de trabajo y que dará un salto de calidad junto a los nuevos puntos QR que estamos planificando.