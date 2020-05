Hace un mes la diputada Fernanda Vallejos retuiteó lo siguiente: “Un Estado soberano en términos monetarios no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear. Esa restricción financiera es el pilar por el que ataca la academia convencional, hacernos creer que no hay suficientes recursos financieros para cualquier tipo de política pública”, Ni el rey Midas pudo soñar con tanto ya que en aquella época no existía el dinero fiduciario.