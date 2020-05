“Los judíos no fuimos los únicos discriminados durante el régimen nazi, y por ello creo justamente que nosotros debemos ayudar a mantener la memoria de lo ocurrido y quienes fueron sus perpetradores. Tenemos un deber ético y moral con la memoria de todas las minorías y grupos perseguidos y discriminados por los nazis”, me dijo Ignacio “Nacho” Steinberg a principios del año 2013, ocasión en que me visitó en mi carácter de Presidente del Museo del Holocausto y Subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad.