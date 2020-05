De los datos surge que 1 de cada 4 jóvenes no cuentan con computadora, 1 de cada 5 no tiene conexión a internet y que el 33% no cuenta con los dos recursos simultáneamente. La tenencia de celular con datos, es lo único que compensa, si se entiende la conectividad de este modo amplio, a sabiendas de que no es el ideal para las actividades escolares, el déficit de conectividad baja al 14 por ciento.