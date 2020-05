Hoy más que nunca queda entonces claro que alentar y sostener divisiones dilemáticas como: política vs economía, campos vs ciudad o interior vs centro, son planteamientos binarios, irreflexivos y temerarios frente a la complejidad en que se vive . En esto, en lo que le toca vivir a la gran mayoría de la sociedad no se puede plantear la posibilidad de tal dilema, no resiste su existencia. En cambio, el Gobierno se juega un pleno a una sola dimensión, la otra nunca fue opción en tanto no ve a la economía como la administración de la escasez, sólo sesgadamente administra emisión y la culpa de un posible default a terceros internos y externos.