"Actualmente, existen cerca de 17 mil vencimientos de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires . Sin embargo, no se trata sólo de números, sino de familias que necesitan mudarse, ya sea por un vencimiento del contrato, porque ya no pueden pagar ese valor, porque ya firmaron un contrato y aún no pueden trasladarse a su nuevo hogar o porque necesitan un espacio más grande y cómodo”, dijo a Infobae Leandro Molina, gerente comercial de Zonaprop en Argentina.