Pero no solo las empresas no van a poder pagar los sueldos, sino que en muchos casos puede ocurrir que tengan que cerrar y, se sabe, que compañía que muere luego no solo es muy difícil revivirla, sino que, además, el sector público se va a quedar sin combustible de impuestos para financiar sus gastos y toda la ayuda que pueda ofrecerle al sector privado , más el financiamiento que tenga para sus sueldos y planes sociales, saldrá de la emisión monetaria, lo cual llevará a otro problema, una llamarada inflacionaria de proporciones con fuerte aumento de la pobreza.