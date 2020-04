En base a datos de AFIP, el Gobierno estima que alrededor de 2,4 millones de personas del universo de trabajadores independientes formales pueden ser beneficiarios del crédito a tasa cero . Esto incluye a los monotributistas “puros”: los que no tienen otro trabajo en relación de dependencia o son jubilados, no son proveedores del Estado, y tuvieron caídas de ventas y compras en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril. Y a los autónomos que no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados, no son directores de sociedades y que tuvieron caída de ventas.