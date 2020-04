No quiero que un señor me diga por televisión que me cuida: no necesito un papá. No quiero que me vendan un profesor pasando filminas por TV que nadie entiende, mientras evade preguntas comprometidas y sólo responde las que le convienen para sus mezquinos objetivos políticos. No necesito un macho alfa diciendo que va a encerrar a los que violen el aislamiento. No quiero que califiquen de miserables a los empresarios o acusen de idiota a una persona mientras intentaba volver a su casa. No quiero que me mandoneen con una falsa sonrisa y tono de arrabal. No quiero que me sanateen, ni que me hablen de guerra, ni que flameen la bandera de un nacionalismo berreta.