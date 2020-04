Pareciera que no se entiende lo que es la Argentina como país y lo que significa dentro del sistema internacional. Argentina es el octavo país más grande territorialmente del mundo. Posee uno de los litorales marítimos más extensos y ricos, reconocido por las Naciones Unidas. Domina la tecnología nuclear y la tecnología satelital. Sus primeros satélites fueron exhibidos en el museo Smithsonian de Washington como exponente de tecnología e innovación, es gran productor eficiente de alimentos, posee enormes reservas de litio y la segunda de shale gas del Hemisferio Occidental. Diplomáticos argentinos han ocupado y ocupan cargos centrales en el mundo. La Argentina fue elegida, a la par que Brasil, numerosas veces en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus Fuerzas de Paz se destacaron en los Balcanes, Kuwait, Chipre, Haiti, Angola y Medio Oriente y es la Sede del Tratado Antártico por su histórico aporte pacífico a esa región. Dotada, además, de un impulso cultural indetenible, si se mira las personalidades literarias musicales y plásticas. Con una medicina entre las más innovadoras y confiables. Es justamente así como nos ven desde afuera. Por eso integramos el Grupo de los Veinte desde su creación y somos recomendados por los principales países para ingresar a la OCDE. Pues bien, ese país, que es la Argentina de siempre, aparentemente no está en condiciones de participar con sus socios del Mercosur en negociaciones comerciales presentes y futuras porque de hacerlo, pone en peligro su industria y los más humildes. La segunda economía del Mercosur, la tercera de América Latina, poseedora de inmenso potencial, se sumerge en el aislamiento por propia determinación. En un mundo indefectiblemente interconectado por instituciones, culturas y cadenas de valor para potenciar las industrias, nuestro Gobierno decide hacerse en miniatura para meterse en una cueva de vizcacha, tantas veces usada sin éxito alguno generando sensible atraso como consecuencia. Sacrificaríamos el futuro en pos de la coyuntura. Esa postura cortoplacista es, precisamente, la que golpea a las industrias, a las pymes, afectando a los humildes y aumentando la pobreza.