Todos los sabemos; lo decimos menos. Eso explica por qué en Argentina sobra “nacionalismo” (necesitar sentir que somos lo mismo) y falta “nacionalidad” (saber que somos iguales). Nacionalidad y nacionalismo. La diferencia entre la certeza de saber que pertenecemos del mismo modo y la ansiedad de sentir que no pertenecemos igual. Sí, mirar y asumir el Estado que construimos en estos 36 años es el segundo desafío de una agenda que, con crisis sanitaria o sin ella, no puede esperar. Porque la emergencia sanitaria llega en un Estado que ya estaba en emergencia. No es que la pandemia hará olvidar que la incertidumbre es un estado natural para quienes no están dentro de ese Estado que debemos transformar. No alcanza con los informes diarios de salud. Lo saben los ejecutivos que han logrado coordinar con eficiencia entre Nación y Provincias esa emergencia. ¿Lo sabe el resto de la dirigencia?