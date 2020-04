Estamos asistiendo los judiciales a una ofensiva de algunos medios tendiente a que la Justicia funcione “normalmente”, incluso tal campaña se da entre quienes dicen ser “militantes de la cuarentena”. Así es, en una actitud que parece esquizofrénica (pero tiende a aumentar la confusión en la población) algunos comunicadores pasan de denostar a los que hacen colas, usan medios de transporte y ocupan las calles en “violación a la cuarentena”, a reclamar airadamente que la Justicia debe funcionar con normalidad. Obviamente que no es accidental: hay poderosos intereses que operan en esa dirección no sólo respeto a la justicia sino en todas actividades . Ya la experiencia de el Norte de Italia demuestra que no fue una simple negligencia lo que facilitó la extensión brutal de la pandemia, sino la presión de los poderosos complejos industriales que soslayaron la aplicación de medidas preventivas y sembraron de muerte la región más próspera de ese querido país.