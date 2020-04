Es la doctora en Física Angela Merkel quien desde Alemania ubica la discusión en su justo término: una cuestión de valores y principios, no se puede confinar a toda una generación. Lo dice con conocimiento de causa ya que creció en una región que vivió asolada por el militarismo imperial de los Prusianos, la locura genocida del fundamentalismo Nazi y el totalitarismo delatorio de la ocupación soviética. Tanto valoran la libertad que supieron conseguir, que ni siquiera la pusieron en riesgo al aplicar cuarentenas no obligatorias y locales para enfrentar esta tragedia. Se vienen preparando y equipando desde hace mucho tiempo y ahora apelaron al distanciamiento social y a la responsabilidad individual. Y tan mal no les está yendo a los alemanes. Parece que tienen el asunto controlado.