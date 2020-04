En esta escasez apremiante, ¿resulta justo acaso que los funcionarios mantengan íntegro su sueldo mientras toda la sociedad ve caer -incluso a cero- sus ingresos? ¿Los legisladores -como se mencionó antes- no harán ningún esfuerzo en bajar el bestial gasto de los congresos, saturados de cajas negras y contratados producto del negociado político? ¿Pueden los empleados públicos ver pasar esta catástrofe económica como si fuera algo que les pasa a otros, pero no a ellos? ¿La Justicia no piensa acaso ajustarse también el cinturón? Los hacedores de política económica deberían comprender la importancia y la urgencia de racionalizar el gasto público. Si no lo hicieron antes, deberán hacerlo ahora. La realidad lo impone. El sistema de salud necesita que la economía no colapse, y el Estado debe contribuir inexorablemente para ello, reordenando sus cuentas.