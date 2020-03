Y levantar que la propuesta de las mujeres es el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Por él nos hemos pronunciado más de dos millones en concentraciones y lo hemos defendido en cada una de las instancias que se nos plantearon: en el Congreso, en las audiencias, en las calles, en los debates y en cada lugar de trabajo y de estudio. Alberto Fernández adelantó la presentación de un proyecto propio. La decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en este tema y mandar su propio proyecto, aunque su contenido es desconocido para todes, es un triunfo de la lucha de la marea verde, que no ha cesado en su movilización e incidió de este modo incluso en el hecho de que cada nueva versión sobre la ley que el Gobierno hace trascender pareciera ser más progresiva. No se nos puede escapar, no obstante, que al mismo tiempo Alberto Fernández refuerza su alianza con las iglesias, y que la continuidad de la influencia clerical en la salud y educación atenta en los hechos contra la aplicación efectiva incluso de la ley mejor redactada.