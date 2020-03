Por lo tanto el FMI (Estados Unidos y Trump) no están interesados en defender las hiper-ganancias de los hedge funds sino que su interés primordial es que la alineación internacional de Argentina, no se dispare, vía un default, hacia el campo de Rusia, China, Cuba o Venezuela. Tan simple, aunque tan complejo, como eso. Se lo dijo con todas las letras Trump a nuestro embajador en EEUU. En el terreno de la geopolítica es donde se va a definir el destino de la Argentina. Cuando Trump apoyó con créditos del FMI al presidente Macri no lo hizo por simpatías personales o políticas, sino en el mismo sentido que lo está haciendo ahora. Todo eso se lee entrelineas en el texto completo del comunicado del FMI.